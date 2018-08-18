Вы конкретные примеры приводите. Этим исключением является Рыбальский?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 19:29
Додано: Вів 15 січ, 2019 19:39
Ну и зеер гут.
Одним коленом вползём в европу - все эти МордоВаршавоОранжи будут сносить или под соцжильё детдомовцам и заслуженным дворникам Печёрска отдавать, а значит новый новострой - только вверх, ибо народ с г0вна должен хоть куда перебираться до вселение в нормальный фонд, ну типа НЛ или Джека, и тот тоже только вверх. И цены 2008го(правда с сумашедшей инфляцией доллара, читаем внимательно ОСНОВАТЕЛЯ ВЕТКИ за триллионный долг в пендосии) уже не только рядом, они уже перейдены вверх и остались вЗаду!
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:01
Вы не поняли. В центре Киева уже все более-менее. Стараются строить приличные дома. К исключениям можно отнести из ныне строящихся, разве что, Владимирский от Интергала, что-то там такое монструозное на территории фабрики игрушек. Но и то, с натяжкой.
В основном, говнище строят в спальниках, на Левом берегу, в отдаленных промзонах (привет Навигатор).
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:34
Они как ирландский 3-листник, растут в стороны
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:36
это общественное помещение где жлоб может плюнуть на чистый пол, ну или как вариант загасить бычок об диван
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:45
и пройтись без галош наследивши!
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А в это время...
"В Днепре жители частного сектора украли новые мусорные баки, чтобы квасить в них капусту и солить арбузы.
Говорят, что очень удобно: большие, вместительный, колёсики есть и крышкой закрываются."
Грустно б***...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:48
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