Додано: Вів 15 січ, 2019 19:39

airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав: Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все. Наш народ себя не уважает. Привык, что о него ноги вытирают и кормят всяким дерьмом. Поэтому и раскупает какое-то полное говнище, в котором житель даже Восточной Европы (не говоря уже о Западной) жить не стал бы даже за деньги. Печально это все.

Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить? Так дорожает же, хоть и говнище... Как не купить?

Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего. Так ведь и дорожает же именно потому, что всегда находится конечный покупан или арендатор, готовый жить в условном Мордоре. Попробуйте даже не продать, а просто поселить там какого-то европейца. Покрутит пальцем у виска. И мы, страшно медленно, но движемся в Европу. Именно поэтому я считаю, что все это говнище, которое сейчас массово производят на свет киевские застройщики не имеет будущего.

Ну и зеер гут.Одним коленом вползём в европу - все эти МордоВаршавоОранжи будут сносить или под соцжильё детдомовцам и заслуженным дворникам Печёрска отдавать, а значит новый новострой - только вверх, ибо народ с г0вна должен хоть куда перебираться до вселение в нормальный фонд, ну типа НЛ или Джека, и тот тоже только вверх. И цены 2008го(правда с сумашедшей инфляцией доллара, читаем внимательно ОСНОВАТЕЛЯ ВЕТКИ за триллионный долг в пендосии) уже не только рядом, они уже перейдены вверх и остались вЗаду!