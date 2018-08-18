Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 січ, 2019 20:51
airmax78 написав:
Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.
Какие три башни? Минимум четыре...
Одна дополнительная для СБУ + пристройка для общества защиты памятников архитектуры.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 20:54
airmax78 написав: asti написав:
Что такое модный МОП?
Просветите плиз.
Это есть модный МОП:
Но это не все. Понятие шире и многограннее.
это рыбальский так будет выглядеть?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:02
UA написав: airmax78 написав:
Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.
Какие три башни? Минимум четыре...
Одна дополнительная для СБУ + пристройка для общества защиты памятников архитектуры.
В Одессе за последние 2 года местная генпрокуратура бесплатно получила от застройщиков 95 квартир, но почти половина из них "пропали"
https://www.facebook.com/currenttimetv/ ... =2&theater
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:09
У ЖК «Комфорт Таун» сплеск квартирних крадіжок. Чи сприяють паркани та охорона підвищенню безпеки?
https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/15/u- ... u-bezpeki/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50
airmax78 написав: asti написав:
Что такое модный МОП?
Просветите плиз.
Это есть модный МОП:
Но это не все. Понятие шире и многограннее.
Аббревиатуру можете расшифровать?
asti
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Додано: Вів 15 січ, 2019 22:02
asti МОП - место общего пользования
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