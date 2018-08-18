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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3289329032913292

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:51

  airmax78 написав:Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.

Какие три башни? Минимум четыре...
Одна дополнительная для СБУ + пристройка для общества защиты памятников архитектуры.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 20:54

  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.

это рыбальский так будет выглядеть?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:02

  UA написав:
  airmax78 написав:Хотя нет. Башни Таряна... Красивые. Но в этом месте - ну никак. Смотрю - стоит, пока, только одна башня, а ей уже тесно. Как там 3 встанут - я не понимаю.

Какие три башни? Минимум четыре...
Одна дополнительная для СБУ + пристройка для общества защиты памятников архитектуры.



В Одессе за последние 2 года местная генпрокуратура бесплатно получила от застройщиков 95 квартир, но почти половина из них "пропали"
https://www.facebook.com/currenttimetv/ ... =2&theater
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

У ЖК «Комфорт Таун» сплеск квартирних крадіжок. Чи сприяють паркани та охорона підвищенню безпеки?

https://hmarochos.kiev.ua/2019/01/15/u- ... u-bezpeki/
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 21:50

  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.
Аббревиатуру можете расшифровать?
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asti
МОП - место общего пользования
Живите своим умом!
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