speedsx написав:

somilitark написав: Рыба-сом написав: Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу

А что тут понимать?

Какие доходы,такие и цены,сколько покупателей,такой и прайс.

Тем более в мегаполисе как правило в квартирах исключительно ночуют,так что переплачивать за МОПы и малоэтажность может только один поскотчанин,да и то теоретически,переливая из пустого в порожнее годами,а вот проголосовать деньгами,так кишка тонка,всё для людей и только напоказ... А что тут понимать?Какие доходы,такие и цены,сколько покупателей,такой и прайс.Тем более в мегаполисе как правило в квартирах исключительно ночуют,так что переплачивать за МОПы и малоэтажность может только один поскотчанин,да и то теоретически,переливая из пустого в порожнее годами,а вот проголосовать деньгами,так кишка тонка,всё для людей и только напоказ...

Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.