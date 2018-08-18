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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 15 січ, 2019 23:13
Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
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airmax78
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:15
airmax78 написав:
Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
Это как? Пустые этажи стояли бы?
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.
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speedsx
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:22
В запоребрике, оказывается, нормативно запрещено выводить конденсат от кондеров наружу. ПЦ мы дикари. Хуже мокшан.
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airmax78
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:24
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:25
speedsx написав: airmax78 написав:
Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
Это как? Пустые этажи стояли бы?
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.
Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:30
airmax78 написав: speedsx написав: airmax78 написав:
Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
Это как? Пустые этажи стояли бы?
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.
Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?
уня ж купил и доволен как слон
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:35
speedsx написав: somilitark написав: Рыба-сом написав:
Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу
А что тут понимать?
Какие доходы,такие и цены,сколько покупателей,такой и прайс.
Тем более в мегаполисе как правило в квартирах исключительно ночуют,так что переплачивать за МОПы и малоэтажность может только один поскотчанин,да и то теоретически,переливая из пустого в порожнее годами,а вот проголосовать деньгами,так кишка тонка,всё для людей и только напоказ...
Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.
И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).
Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.
Капец...
Всё больше чувствую себя Эйрмаксом.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 23:38
airmax78 написав: speedsx написав: airmax78 написав:
Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
Это как? Пустые этажи стояли бы?
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.
Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?
Мордор же раскупили, даже "внутренний" дом?
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