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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3290329132923293

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:13

Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:15

  airmax78 написав:Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.

Это как? Пустые этажи стояли бы? :D
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.
speedsx
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:22

В запоребрике, оказывается, нормативно запрещено выводить конденсат от кондеров наружу. ПЦ мы дикари. Хуже мокшан.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Зображення
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:25

  speedsx написав:
  airmax78 написав:Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.

Это как? Пустые этажи стояли бы? :D
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.

Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  speedsx написав:
  airmax78 написав:Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.

Это как? Пустые этажи стояли бы? :D
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.

Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?


уня ж купил и доволен как слон
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:35

  speedsx написав:
  somilitark написав:
  Рыба-сом написав:Последняя очередь Липинки, кстати, ещё достраивается, если не ошибаюсь, там где-то 1000 за метр при 700-750 в Варшавском Плюс - вот это я никак понять не могу :shock:

А что тут понимать?
Какие доходы,такие и цены,сколько покупателей,такой и прайс.
Тем более в мегаполисе как правило в квартирах исключительно ночуют,так что переплачивать за МОПы и малоэтажность может только один поскотчанин,да и то теоретически,переливая из пустого в порожнее годами,а вот проголосовать деньгами,так кишка тонка,всё для людей и только напоказ...

Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.
И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).
Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.

Капец...
Всё больше чувствую себя Эйрмаксом. :|
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 23:38

  airmax78 написав:
  speedsx написав:
  airmax78 написав:Если бы Липинка стояла в окружении 24-этажных свечек и стен, в ней бы тоже никто ниже 15го этажа не селился.

Это как? Пустые этажи стояли бы? :D
И кстати, Кристер Град как бы рядом и стоит уже.

Вы бы себе купили квартиру из окон которой видно только рядом стоящую бетонну стену с окнами, и где-то высоко - небо. И куда солнце заглядывает на час, в виде лучей, отраженных от окон соседнего здания?

Мордор же раскупили, даже "внутренний" дом?
Вопрос сугубо в цене.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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