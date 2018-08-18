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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:02
барабашов написав: airmax78 написав:
Как же Франция и Макрон расплачиваются за свою жесткость по отношению к карлику. ПЦ, конечно. Кто бы уже убил эту гниду.
А что в Париже произошло сегодня в 22.00(23.00 по нашему)?
Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.
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airmax78
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:04
airmax78 написав:
В запоребрике, оказывается, нормативно запрещено выводить конденсат от кондеров наружу. ПЦ мы дикари. Хуже мокшан.
и не только в этом.. зато буржуи умиляются что у нас всё можно
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:05
speedsx написав:
Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.
В Липинке локация стремная, а в Варшавский Плюс на последних этажах шикарные двухуровневые видовые квартиры и пофиг что там снизу. Только опять про паркинги забыли, хотя под площадкой между домами они так и просятся.
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Alex6
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:07
airmax78 написав: барабашов написав: airmax78 написав:
Как же Франция и Макрон расплачиваются за свою жесткость по отношению к карлику. ПЦ, конечно. Кто бы уже убил эту гниду.
А что в Париже произошло сегодня в 22.00(23.00 по нашему)?
Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.
Практически то самое слышал от московитов в своё время про "цветные революции", только у них с ужасом и отвращением писали о вездесущих тентаклях Запада
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:11
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.
Практически то самое слышал от московитов в своё время про "цветные революции", только у них с ужасом и отвращением писали о вездесущих тентаклях Запада
Это какие наркотики надо употреблять чтоб верить что революцию жёлтых жилеты организовал Путин
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Kostia
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:12
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:16
Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
Прям как х.ло
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Kostia
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:20
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
Прям как х.ло
если посмотреть историю, то украина много скопировала с РФ
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:22
Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
да нет, я слышал простейшее объяснение, бабло потраченное на выборы имеет законодательные рамки, но с момента подачи документов. а до того можно тратится безконтрольно и неограничено, такая себе фора
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Alex6
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:23
Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
Прям как х.ло
если посмотреть историю, то украина много скопировала с РФ
Ща тебе напишут что ты агент кремля
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Kostia
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