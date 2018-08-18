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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:02

  барабашов написав:
  airmax78 написав:Как же Франция и Макрон расплачиваются за свою жесткость по отношению к карлику. ПЦ, конечно. Кто бы уже убил эту гниду.

А что в Париже произошло сегодня в 22.00(23.00 по нашему)?

Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:04

  airmax78 написав:В запоребрике, оказывается, нормативно запрещено выводить конденсат от кондеров наружу. ПЦ мы дикари. Хуже мокшан.

и не только в этом.. зато буржуи умиляются что у нас всё можно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  speedsx написав:Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.


В Липинке локация стремная, а в Варшавский Плюс на последних этажах шикарные двухуровневые видовые квартиры и пофиг что там снизу. Только опять про паркинги забыли, хотя под площадкой между домами они так и просятся.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:07

  airmax78 написав:
  барабашов написав:
  airmax78 написав:Как же Франция и Макрон расплачиваются за свою жесткость по отношению к карлику. ПЦ, конечно. Кто бы уже убил эту гниду.

А что в Париже произошло сегодня в 22.00(23.00 по нашему)?

Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.

Практически то самое слышал от московитов в своё время про "цветные революции", только у них с ужасом и отвращением писали о вездесущих тентаклях Запада 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:11

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.

Практически то самое слышал от московитов в своё время про "цветные революции", только у них с ужасом и отвращением писали о вездесущих тентаклях Запада 8)

Это какие наркотики надо употреблять чтоб верить что революцию жёлтых жилеты организовал Путин
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:16

  Оранжевый-хит сезона написав:"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.

Прям как х.ло
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:20

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.

Прям как х.ло

если посмотреть историю, то украина много скопировала с РФ
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:22

  Оранжевый-хит сезона написав:"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.


да нет, я слышал простейшее объяснение, бабло потраченное на выборы имеет законодательные рамки, но с момента подачи документов. а до того можно тратится безконтрольно и неограничено, такая себе фора
Alex6
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 00:23

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.

Прям как х.ло

если посмотреть историю, то украина много скопировала с РФ

Ща тебе напишут что ты агент кремля
Kostia
 
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