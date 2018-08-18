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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:25
Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
да нет, я слышал простейшее объяснение, бабло потраченное на выборы имеет законодательные рамки, но с момента подачи документов. а до того можно тратится безконтрольно и неограничено, такая себе фора
Президенту это не нужно, он в силу должности имеет возможность пиариться. Да и рюкзаки с баблом никто не отменял.
Просто репрезентативные рейтинги появятся в конце января.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:27
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав:
Прям как х.ло
если посмотреть историю, то украина много скопировала с РФ
Ща тебе напишут что ты агент кремля
пусть пишут, но такой сценарий рассматривается
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:30
speedsx написав:
Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.
И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).
Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.
Я балдею от высокого этажа,всю жизнь жил на первом,кумарит эта близость к людям,у меня сейчас перед окнами природа,лес успокаивает,воздух всегда отличный и чистый,дорога видна,но далеко и машины как муравьи,хоть и мегаполис,плюс просто пялюсь иногда попивая кофе или чай,особенно красиво,когда попадаешь на закат летом и ранней осенью,малоэтажность никак не вспоминается,тем более тем,за чем можно жалеть,хорошего в ней для меня мало,когда летом вся летающая и ползающая срань летит\приходит тебе в квартиру и думаешь скорее бы зима,когда соседские кошки залазят и дуреют,что не туда попали и рвут занавески,когда их выгоняешь,когда слышно прохожих,автомобили с проржавевшими глушаками и скрип тормозов,когда станут под окнами некоторые балакучие модницы и полчаса трындят какое платье лучше купить: красное или с синими горохами, или в какой оттенок на весну красивее красить волосы ,а на высоких этажах почти ничего нет и никого не слышно,правда божьи коровки какие-то стали крутые,регулярно долетают и лазят полузакумаренные.
Франт как то сказал,что на первых этажах хороший микроклимат, от себя добавлю,что микроклимат это представлен широко:тараканы,клопы,блохи,я не знаю что ему лучше,но всё это присутствует в старых хрущах,наверное ему нравится,пожилые люди
мудрее,у всех свои вкусы
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:35
Kostia написав: Рыба-сом написав: airmax78 написав:
Я в целом по ситуации. У Мордора непревзойденно получается организовывать далпайопав, у6людков и прочий мусор. В любой стране. Вне зависимости от ее благосостояния. Не хватает у6людков-аборигенов - не проблема: Мордор с удовольствием наладит поставку из своих бездонных закромов. У Сталина эту роль выполнял 3й Интернационал и ГРУ. После войны - КГБ. А у х... этим занялась вся страна: от ФСБ с ГРУ до карманных СМИ и олигархов. От ЧВК до ряженных клоунов. Страна - сраная помойка.
Практически то самое слышал от московитов в своё время про "цветные революции", только у них с ужасом и отвращением писали о вездесущих тентаклях Запада
Это какие наркотики надо употреблять чтоб верить что революцию жёлтых жилеты организовал Путин
Нет, само организовалось. В фейсбуке.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:35
Оранжевый-хит сезона написав: Alex6 написав: Оранжевый-хит сезона написав:
"Стосовно планів Порошенка УП стало відомо, що про свої наміри балотуватися він заявить "наприкінці січня – початку лютого"."
Рассматривают неожиданный шаг, если рейтинг пойдёт вниз то выдвинут или Гройсмана или Кличко а Порошенко сконцентрируется на выборах в ВРУ что бы стать Премьер-министром.
да нет, я слышал простейшее объяснение, бабло потраченное на выборы имеет законодательные рамки, но с момента подачи документов. а до того можно тратится безконтрольно и неограничено, такая себе фора
Президенту это не нужно, он в силу должности имеет возможность пиариться. Да и рюкзаки с баблом никто не отменял.
Просто репрезентативные рейтинги появятся в конце января.
он пойдет в любом случае, 100%
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Додано: Сер 16 січ, 2019 00:42
Кремль 50 лет финансировал французских и итальянских коммунистов, Красные бригады, палестинских террористов и т.д. и т.п. Сегодня у них вообще руки развязаны - никаких идеологических рамок: вы просто завариваете кашу - мы вам деньги, инструкторов и оружие (если нужно).
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