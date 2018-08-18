Додано: Сер 16 січ, 2019 00:30

speedsx написав: Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.

И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).

Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые. Более того, из обсуждений со знакомыми понял, что далеко не все ценят и понимают эту самую малоэтажность, многие рассматривают исключительно варианты не ниже 15-го, а то и 20-го, чтобы не знать и не видеть, что происходит там, внизу. А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.И кстати, шестиэтажные дома СГ построила только потому, что разрешение было выдано на шесть и не больше, а не из любви к искусству (еще и взяв готовый эстонский проект).Варшавский Плюс - будет ближе к инфраструктуре (Ретровилль) и к транспортной развязке. Из Липинки нормальных дорог пока вообще нет. Ну и биллборды большие и картинки красивые.

Я балдею от высокого этажа,всю жизнь жил на первом,кумарит эта близость к людям,у меня сейчас перед окнами природа,лес успокаивает,воздух всегда отличный и чистый,дорога видна,но далеко и машины как муравьи,хоть и мегаполис,плюс просто пялюсь иногда попивая кофе или чай,особенно красиво,когда попадаешь на закат летом и ранней осенью,малоэтажность никак не вспоминается,тем более тем,за чем можно жалеть,хорошего в ней для меня мало,когда летом вся летающая и ползающая срань летит\приходит тебе в квартиру и думаешь скорее бы зима,когда соседские кошки залазят и дуреют,что не туда попали и рвут занавески,когда их выгоняешь,когда слышно прохожих,автомобили с проржавевшими глушаками и скрип тормозов,когда станут под окнами некоторые балакучие модницы и полчаса трындят какое платье лучше купить: красное или с синими горохами, или в какой оттенок на весну красивее красить волосы ,а на высоких этажах почти ничего нет и никого не слышно,правда божьи коровки какие-то стали крутые,регулярно долетают и лазят полузакумаренные.Франт как то сказал,что на первых этажах хороший микроклимат, от себя добавлю,что микроклимат это представлен широко:тараканы,клопы,блохи,я не знаю что ему лучше,но всё это присутствует в старых хрущах,наверное ему нравится,пожилые людимудрее,у всех свои вкусы