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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 02:23
speedsx написав:
А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.
Мрак.
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Gastarbaiter
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:18
BIGor написав: Оранжевый-хит сезона написав:
А Бомбер то ракетой вверх
Странно что вторичка в долл. вверх, а аренда в долл. - вниз.
Домік.уа малює зниження цін "вторинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 16 січ, 2019 08:29
"Пан їде, а собаки гавкають!"
Тобто до реальної ситуації цін Кржн місцева писанина не має жодного відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 16 січ, 2019 09:05
Оранжевый-хит сезона написав:
А Бомбер то ракетой вверх
это не ракета, это отскок перед следующим раундом падения
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