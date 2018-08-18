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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3291329232933294

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 02:23

  speedsx написав:А в Липинке да, приходится и туйки досаживать, и газоны поливать, и машины с них гонять, особенно зимой.

Мрак.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 07:15

  Оранжевый-хит сезона написав:А Бомбер то ракетой вверх :)

Странно что вторичка в долл. вверх, а аренда в долл. - вниз.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:18

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А Бомбер то ракетой вверх :)

Странно что вторичка в долл. вверх, а аренда в долл. - вниз.

Домік.уа малює зниження цін "вторинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:29

"Пан їде, а собаки гавкають!"
Тобто до реальної ситуації цін Кржн місцева писанина не має жодного відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 08:39

  BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:А Бомбер то ракетой вверх :)

Странно что вторичка в долл. вверх, а аренда в долл. - вниз.

переизбыток предложения
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:05

  Оранжевый-хит сезона написав:А Бомбер то ракетой вверх :)


это не ракета, это отскок перед следующим раундом падения
Alex6
 
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