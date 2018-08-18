Мрак.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 02:23
Додано: Сер 16 січ, 2019 07:15
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:18
Домік.уа малює зниження цін "вторинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:29
"Пан їде, а собаки гавкають!"
Тобто до реальної ситуації цін Кржн місцева писанина не має жодного відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:39
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:05
Додано: Сер 16 січ, 2019 09:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
...... ще на цій гілці запитаю....
...перші проблеми....
Шановне товариство!
- потрібно поради/підказки...
....от у нас вже недавно були збори, де вибрали голову ОСББ і т. п. питання... - через два-чотири тижні наш будинок перейде від авалонців на баланс ОСББ!
- але, зіштовхнулись з проблемою(яку активно обговорюєм у Вайбері) охорони об'єкта/будинку! - не так, як від проф-грабіжників, як від хуліганів/вандалів: розбитих вікон/ліхтарів.... викрадення/пошкодження газ-котлів/лічильників/щитових/насосних.... і т. д.
- наймати охорону фірму - дорого, більшісь хоче дешевше, а дехто взагалі, проти охорони!
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи!
(ще хороший варіант, щоб хтось з них мав собаку для нічної зміни)
- ще додам, що "таку охорону", плануємо лише на пів року - рік, поки хоч половина мешканців не зробить ремонт і не заселиться...
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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