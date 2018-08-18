Мрак.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 02:23
Додано: Сер 16 січ, 2019 07:15
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:18
Домік.уа малює зниження цін "вторинки".
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:29
"Пан їде, а собаки гавкають!"
Тобто до реальної ситуації цін Кржн місцева писанина не має жодного відношення.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 16 січ, 2019 08:39
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