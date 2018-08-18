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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 32933294329532963297>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:у меня сейчас перед окнами природа,лес успокаивает,воздух всегда отличный и чистый,дорога видна,но далеко и машины как муравьи,хоть и мегаполис

Это на Отрадном?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:23

  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.


Там наливают?
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:28

Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)


Зображення

Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить.
Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-)
Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома.
Зи. О, там і Сержик з'явився:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:33

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.


Там наливают?


Тут? Мабуть так, тому що тверезому важко адекватно сприймати.
Зображення


Це фото МОПа після ремонту, який виклав з гордістю, апологет хрущів Захар. З припискою - а у нас ремонт!
Цим фото Я хочу звернути увагу на проблему. Доки власники квартир дозволяють використовувати на такий ремонт кошти, доти така ж*** і буде.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:46

  Первый написав:Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)


Зображення

Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить.
Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-)
Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома.
Зи. О, там і Сержик з'явився:-)

Але давайте будемо чесними рылам нужно парить какую то йухню покупанам и плохо когда придумать нечего. А так хотя бы вид из окна, на который перестаёшь смотреть уже через 2 месяца.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:47

Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:56

  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:


чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)

зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 09:59

  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:


За легендою це місце для різноманітного роду зустрічей, і коли Вас необхідно зачекати, наприклад водію.
Можна випити кави з цукеркою.

В реальному житті все так і є, тільки водії чекають в авто.

Ми не звикли, що в будинку є базовий спортзал.
Там де нічого для людей, не вірять, що його не має:-)
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:01

  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:


чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)

зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый)


Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома :roll:
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:03

  Первый написав:
  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:


За легендою це місце для різноманітного роду зустрічей, і коли Вас необхідно зачекати, наприклад водію.
Можна випити кави з цукеркою.

В реальному житті все так і є, тільки водії чекають в авто.

Ми не звикли, що в будинку є базовий спортзал.
Там де нічого для людей, не вірять, що його не має:-)


ага - водители, курьеры, работающие на дому маникюрши, парикмахеры и т п
заходишь такой в свой модный моп - и вся эта публика сидит и ждет своих клиентов как пассажиры на вокзале :mrgreen:
бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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