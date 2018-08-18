Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)
Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить. Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-) Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома. Зи. О, там і Сержик з'явився:-)
asti написав:Что такое модный МОП? Просветите плиз.
Это есть модный МОП: Но это не все. Понятие шире и многограннее.
Там наливают?
Тут? Мабуть так, тому що тверезому важко адекватно сприймати.
Це фото МОПа після ремонту, який виклав з гордістю, апологет хрущів Захар. З припискою - а у нас ремонт! Цим фото Я хочу звернути увагу на проблему. Доки власники квартир дозволяють використовувати на такий ремонт кошти, доти така ж*** і буде.
Первый написав:Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)
Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить. Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-) Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома. Зи. О, там і Сержик з'явився:-)
Але давайте будемо чесними рылам нужно парить какую то йухню покупанам и плохо когда придумать нечего. А так хотя бы вид из окна, на который перестаёшь смотреть уже через 2 месяца.