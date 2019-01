Додано: Сер 16 січ, 2019 09:56

Mazay256 написав: Первый



Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?



чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)



зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый) чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.