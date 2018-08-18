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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3294329532963297>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:04

  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:


чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)

зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый)

Ми всі не зразу розуміли, думали, що квартира закінчується на межі перших бронедверей.
Проте приходить розуміння, що Ти живеш в будинку, і тобі не насрать, що робиться за дверима.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:06

  Mazay256 написав:Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома :roll:


вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07

kingkongovets
ага - водители, курьеры, работающие на дому маникюрши, парикмахеры и т п
заходишь такой в свой модный моп - и вся эта публика сидит и ждет своих клиентов как пассажиры на вокзале :mrgreen:
бгг


Рад що мої пізнання такі ж як і Ваші - з рекламних буклетів, і базуються на не сприйманні нічого нового :D
Востаннє редагувалось Первый в Сер 16 січ, 2019 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07

  Первый написав:Ми всі не зразу розуміли, думали, що квартира закінчується на межі перших бронедверей.
Проте приходить розуміння, що Ти живеш в будинку, і тобі не насрать, що робиться за дверима.


гмм, ну вы за всех то не расписывайтесь
мне вот не насрать и понимание было, но вот эти понты в подъезде имхо - пафосный маркетинговый лишак

зы; уже неоднократно говорил - меня вполне устраивали "устаревшие немодные" мопы в оазисе - просторно, светло, цветы и комнатные растения стоят
даже аппараты для пополнения телефонов и для кофе одно время стояли (потом убрали - видать невыгодно)
и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах
шарман, бл
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 16 січ, 2019 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Доки власники квартир дозволяють використовувати на такий ремонт кошти, доти така ж*** і буде.

та сам ж*** , з якої ростуть руки у цих ремонтників, та сама ж*** яка вигадує замість голови такі ремонти
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:21

  Долярчик написав:...... ще на цій гілці запитаю....

...перші проблеми....

Шановне товариство!
- потрібно поради/підказки...
....от у нас вже недавно були збори, де вибрали голову ОСББ і т. п. питання... - через два-чотири тижні наш будинок перейде від авалонців на баланс ОСББ!
- але, зіштовхнулись з проблемою(яку активно обговорюєм у Вайбері) охорони об'єкта/будинку! - не так, як від проф-грабіжників, як від хуліганів/вандалів: розбитих вікон/ліхтарів.... викрадення/пошкодження газ-котлів/лічильників/щитових/насосних.... і т. д.
- наймати охорону фірму - дорого, більшісь хоче дешевше, а дехто взагалі, проти охорони!

- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи!
(ще хороший варіант, щоб хтось з них мав собаку для нічної зміни)
- ще додам, що "таку охорону", плануємо лише на пів року - рік, поки хоч половина мешканців не зробить ремонт і не заселиться...

- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?

Додлярчик, и вы что, вот так просто доверите охранять выстраданную лялечку каким-то пенсионерам? Только самостоятельно: договаривайтесь о графике дежурств с соседями и, например, раз в 2 месяца (а, скорее всего и реже) кто-то сутки дежурит. Потом следующие. И т.д. Все так делают.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22

  Первый написав:kingkongovets
ага - водители, курьеры, работающие на дому маникюрши, парикмахеры и т п
заходишь такой в свой модный моп - и вся эта публика сидит и ждет своих клиентов как пассажиры на вокзале :mrgreen:
бгг


Рад що мої пізнання такі ж як і Ваші - з рекламних буклетів, і базуються на не сприйманні нічого нового :D


о, кстати - по поводу рекламных буклетов и "чего то нового":
а шо там в оп, какие то новые заготовки есть на этот год?)
а то сравнение фоток мопов премиум класса с подъездами хрущей и фасадов рояла и чикаги с фасадами чешек и сталинок уже как то приелись, маркетологи имхо явно недорабатывают :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28

  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома :roll:


вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?

а якщо на триколісному велосипеді? :mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28

  airmax78 написав:Додлярчик, и вы что, вот так просто доверите охранять выстраданную лялечку каким-то пенсионерам? Только самостоятельно: договаривайтесь о графике дежурств с соседями и, например, раз в 2 месяца (а, скорее всего и реже) кто-то сутки дежурит. Потом следующие. И т.д. Все так делают.


самый наглядный пример выражения "бюджет решает"
они ж хотят шоп бабулька как наряд по кпп в армии - и пропускной режим поддерживала и вдобавок еще и чистоту на посту блюла, особенно зимой, когда каждый 5 мин надо полы протирать
а так не получится - проверено неоднократно - на кнопке должен сидеть вохр, а за чистоту и полив цветов отвечать специально обученный человек со шваброй
а эта богадельня с божьими одуванчиками за символические деньги и ароматы старости на входе - втопку, выброшенные деньги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:34

  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:

1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.

А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 16 січ, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
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