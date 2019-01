Додано: Сер 16 січ, 2019 10:06

Mazay256 написав: Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома



вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?

или просто за пивком вечером выскочить? вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?или просто за пивком вечером выскочить?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.