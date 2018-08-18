|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:04
kingkongovets написав: Mazay256 написав:Первый
Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?
чистейший маркетинг, рассчитанный на рафинированных эстетов типа макса и как видим - воно працюе)
зы: ну и повод для нехитрого продавательского приема, который с завидной стабильностью демонстрирует первый)
Ми всі не зразу розуміли, думали, що квартира закінчується на межі перших бронедверей.
Проте приходить розуміння, що Ти живеш в будинку, і тобі не насрать, що робиться за дверима.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13758
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:06
Mazay256 написав:
Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома
вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07
kingkongovets
ага - водители, курьеры, работающие на дому маникюрши, парикмахеры и т п
заходишь такой в свой модный моп - и вся эта публика сидит и ждет своих клиентов как пассажиры на вокзале
бгг
Рад що мої пізнання такі ж як і Ваші - з рекламних буклетів, і базуються на не сприйманні нічого нового
Востаннє редагувалось Первый
в Сер 16 січ, 2019 10:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13758
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1811 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07
Первый написав:
Ми всі не зразу розуміли, думали, що квартира закінчується на межі перших бронедверей.
Проте приходить розуміння, що Ти живеш в будинку, і тобі не насрать, що робиться за дверима.
гмм, ну вы за всех то не расписывайтесь
мне вот не насрать и понимание было, но вот эти понты в подъезде имхо - пафосный маркетинговый лишак
зы; уже неоднократно говорил - меня вполне устраивали "устаревшие немодные" мопы в оазисе - просторно, светло, цветы и комнатные растения стоят
даже аппараты для пополнения телефонов и для кофе одно время стояли (потом убрали - видать невыгодно)
и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах
шарман, бл
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Сер 16 січ, 2019 10:16, всього редагувалось 3 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:07
Первый написав:
Доки власники квартир дозволяють використовувати на такий ремонт кошти, доти така ж*** і буде.
та сам ж*** , з якої ростуть руки у цих ремонтників, та сама ж*** яка вигадує замість голови такі ремонти
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
-
Serg-ik
-
1
-
- Повідомлень: 8657
- З нами з: 10.06.11
- Подякував: 159 раз.
- Подякували: 716 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:21
Долярчик написав:
...... ще на цій гілці запитаю....
...перші проблеми....
Шановне товариство!
- потрібно поради/підказки...
....от у нас вже недавно були збори, де вибрали голову ОСББ і т. п. питання... - через два-чотири тижні наш будинок перейде від авалонців на баланс ОСББ!
- але, зіштовхнулись з проблемою(яку активно обговорюєм у Вайбері) охорони об'єкта/будинку! - не так, як від проф-грабіжників, як від хуліганів/вандалів: розбитих вікон/ліхтарів.... викрадення/пошкодження газ-котлів/лічильників/щитових/насосних.... і т. д.
- наймати охорону фірму - дорого, більшісь хоче дешевше, а дехто взагалі, проти охорони!
- схиляємось найняти двох охоронців, можливо пенсіонерів, щоб на мінімалку.... щоб там ходили/бродили вдень і вночі! - але, то треба, щоб вони були ФОПи!
(ще хороший варіант, щоб хтось з них мав собаку для нічної зміни)
- ще додам, що "таку охорону", плануємо лише на пів року - рік, поки хоч половина мешканців не зробить ремонт і не заселиться...
- то що порадите? - хто зіштовхувавсь з таким? - як вирішували це?
Додлярчик, и вы что, вот так просто доверите охранять выстраданную лялечку каким-то пенсионерам? Только самостоятельно: договаривайтесь о графике дежурств с соседями и, например, раз в 2 месяца (а, скорее всего и реже) кто-то сутки дежурит. Потом следующие. И т.д. Все так делают.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27509
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3061 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:22
Первый написав:kingkongovets
ага - водители, курьеры, работающие на дому маникюрши, парикмахеры и т п
заходишь такой в свой модный моп - и вся эта публика сидит и ждет своих клиентов как пассажиры на вокзале
бгг
Рад що мої пізнання такі ж як і Ваші - з рекламних буклетів, і базуються на не сприйманні нічого нового
о, кстати - по поводу рекламных буклетов и "чего то нового":
а шо там в оп, какие то новые заготовки есть на этот год?)
а то сравнение фоток мопов премиум класса с подъездами хрущей и фасадов рояла и чикаги с фасадами чешек и сталинок уже как то приелись, маркетологи имхо явно недорабатывают
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28
kingkongovets написав: Mazay256 написав:
Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома
вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?
а якщо на триколісному велосипеді?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 18951
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1097 раз.
- Подякували: 2019 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:28
airmax78 написав:
Додлярчик, и вы что, вот так просто доверите охранять выстраданную лялечку каким-то пенсионерам? Только самостоятельно: договаривайтесь о графике дежурств с соседями и, например, раз в 2 месяца (а, скорее всего и реже) кто-то сутки дежурит. Потом следующие. И т.д. Все так делают.
самый наглядный пример выражения "бюджет решает"
они ж хотят шоп бабулька как наряд по кпп в армии - и пропускной режим поддерживала и вдобавок еще и чистоту на посту блюла, особенно зимой, когда каждый 5 мин надо полы протирать
а так не получится - проверено неоднократно - на кнопке должен сидеть вохр, а за чистоту и полив цветов отвечать специально обученный человек со шваброй
а эта богадельня с божьими одуванчиками за символические деньги и ароматы старости на входе - втопку, выброшенные деньги
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5612
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 306 раз.
- Подякували: 751 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 16 січ, 2019 10:34
Mazay256 написав:Первый
Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?
1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.
А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 16 січ, 2019 10:35, всього редагувалось 1 раз.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 27509
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 710 раз.
- Подякували: 3061 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|