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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3294329532963297

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:34

kingkongovets
Мені здається Вам тре трішечки прикрутити оберти. Ви намагаєтесь пісяти проти вітру.

Є факт. Без модного Мопа квартиру новобудову вище економа не продати.
Забудовники це розуміють, і в рамках бюджету, без підвищення ціни намагаються це зробити.

Виграє споживач. Ось і все.

Зи. Про заготовки не знаю. Я не працівник ОП.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:35

строительство бессарабского рынка

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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Понравился флешмоб, поддержу: 2к хрущевка-панелька, 45 м2, домовой счетчик, отопление за декабрь - 881 грн. (без льгот).
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:38

  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:

1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.

А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?

А выходя из Тетриса на улицу, чё делать, глаза закрывать? Ибо контраст разительный :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 10:38

  Первый написав:kingkongovets
Мені здається Вам тре трішечки прикрутити оберти. Ви намагаєтесь пісяти проти вітру.

Є факт. Без модного Мопа квартиру новобудову вище економа не продати.
Забудовники це розуміють, і в рамках бюджету, без підвищення ціни намагаються це зробити.

Виграє споживач. Ось і все.

Зи. Про заготовки не знаю. Я не працівник ОП.


так я с этим фактом не спорю, на то маркетинг и существует)
а вот по поводу того выигрывает ли от этого потребитель - бугага и еще раз бугагага)))

зы: я разве говорил шо вы работаете в оп? я говорил и говорю шо частое их посещение накладывает определенный отпечаток на стиль общения и это капец как заметно)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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