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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:14
Рыба-сом написав: airmax78 написав: Mazay256 написав:Первый
Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?
1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.
А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?
А выходя из Тетриса на улицу, чё делать, глаза закрывать? Ибо контраст разительный
Выходя из тетриса ты садишься в новый S-класс и жизнь продолжает играть красками
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:15
fasser написав: kingkongovets написав:
и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах
шарман, бл
А говорить с ней не пробовали? У нас в подъезде в СБ были такие, более менее мирно удалось договориться. Так же с другими насчет курения в подъезде.
та пробовал, по итогу пришел к выводу шо плохой мир все же предпочтительнее хорошей войны
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:20
UA написав: airmax78 написав: UA написав:
Уровень дома определяется уровнем в нем живущих людей.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается неудобство других совладельцев многоквартирного дома.
И модный МОП притягивает людей с более-менее сходным мировоззрением. Ну, хотя бы, с эстетическим восприятием (случаются, конечно, исключения, но далеко не такие, как в чешке или БПС).
Модный МОП притягивает людей с болезненно завышенным чувством собственной важности.
ПС. Макс, настоятельно рекомендую поорендовать с полгодика в доме вашей мечты))
Т.е. все красивые вещи в мире делаются для людей с болезненно завышенным чувством собственной важности? Слава Богу, что такие люди есть, а то бы все города всего мира были похожи на какой-нибудь Славутич.
Ну, ОК, а зачем делать в квартире хороший ремонт? Какой в нем смысл? Если устраивает "бедненько но чистенько" в подъезде и на этаже и это не режет глаз - какой смысл изощряться в квартире?
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 16 січ, 2019 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:26
kingkongovets написав: fasser написав: kingkongovets написав:
и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах
шарман, бл
А говорить с ней не пробовали? У нас в подъезде в СБ были такие, более менее мирно удалось договориться. Так же с другими насчет курения в подъезде.
та пробовал, по итогу пришел к выводу шо плохой мир все же предпочтительнее хорошей войны
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
В Оазисе телом, которое регулярно бросало окурки вниз со своей террасы был... Александр Пономарев. Даже как-то статью об этом написали с фотками - уговоры не действовали. Звездная болезнь выжигает остатки мозга у людей.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:27
kingkongovets написав:
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
Микола ж звизда.
В модно МОПовских домах все звёзды.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:31
Frant написав: airmax78 написав: Frant написав:
укро-їліта((((((((((((((
Саме таких повно в новобудах.
Заради своєю смердючої собаки - вбивають інших людей.
Франт, примите валерианки. Человек с собакой живет в старом совмине.
ФК - то старий совмін????
В ФК жил 26-летний УГОшник. Человек с собакой там просто проходил мимо.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:32
UA написав: kingkongovets написав:
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
Микола ж звизда.
В модно МОПовских домах все звёзды.
вэрэсень живет в обычной шоколадке, мопы там отделаны пластиковой вагонкой
кстати с сашей пономаревым знаком и несколько лет играл с ним в ватерпол в 5м элементе - норм чувак и жил он кстати не в оазисе
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:33
airmax78 написав: Mazay256 написав:Первый
Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?
1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.
Собрание, эстетика и выпендреж. Ok, принимается. Остается выяснить экономическую составляющую, то бишь почём опиум для народа, и я стану в стройные ряды адептов мопов
airmax78 написав:
А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?
Логистическую. Перенос тела из пункта А в пункт Б с минимальными затратами энергии.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:33
Рыба-сом написав:
В общем, суть моего замечания сводится к тому, что плотность высотности/застройки в случае подобного эконома наблюдаем сугубо потому, что "пипл хватает" (в Вашей формулировке - рынок), а не потому, что иначе было б в 2-3 раза дороже. Для примера, "готовое к готовому", большие метражи: 5-этажная Липинка лишь в 1.5 раза дороже 25-этажного Варшавского. Льокация +/- та же
.
Локация - принципиально разная. В Липинке без нужна 1 машина на 1 взрослого. В Варшавских` - не нужно. Есть общественный транспорт + надежда на метро.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:35
kingkongovets написав: Mazay256 написав:
Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома
вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?
Блин, я вот как то пытался на это обратить внимание...
После пробежки губатая тёлочка попросит вас загрузить вашу мокрую тушку в грузовой лифт. За пивком только с галстуком
Да, входная группа должна быть не как в хруще, но, например, то фото, что выше больше напоминает модное питейное заведение, которых сейчас ну очень много, но никак не моп
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