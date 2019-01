Додано: Сер 16 січ, 2019 11:15

fasser написав: kingkongovets написав: и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах

А говорить с ней не пробовали? У нас в подъезде в СБ были такие, более менее мирно удалось договориться. Так же с другими насчет курения в подъезде. А говорить с ней не пробовали? У нас в подъезде в СБ были такие, более менее мирно удалось договориться. Так же с другими насчет курения в подъезде.



та пробовал, по итогу пришел к выводу шо плохой мир все же предпочтительнее хорошей войны

кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке

знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там

друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг

