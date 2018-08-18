Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Mazay256 написав:Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома
вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя? или просто за пивком вечером выскочить?
Блин, я вот как то пытался на это обратить внимание...
После пробежки губатая тёлочка попросит вас загрузить вашу мокрую тушку в грузовой лифт. За пивком только с галстуком
Да, входная группа должна быть не как в хруще, но, например, то фото, что выше больше напоминает модное питейное заведение, которых сейчас ну очень много, но не икак не моп
Был в многих мопах, на рецепции обычно или охранник или никого
Востаннє редагувалось Kostia в Сер 16 січ, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта?
1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно. "Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с) 2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались. 3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту. Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.
Собрание, эстетика и выпендреж. Ok, принимается. Остается выяснить экономическую составляющую, то бишь почём опиум для народа, и я стану в стройные ряды адептов мопов
airmax78 написав:А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?
Логистическую. Перенос тела из пункта А в пункт Б с минимальными затратами энергии.
Хороші понти - дорожчі за гроші!!!! Це девіз більшості публіки, що тут тиняється)))
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 січ, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.
Рыба-сом написав:В общем, суть моего замечания сводится к тому, что плотность высотности/застройки в случае подобного эконома наблюдаем сугубо потому, что "пипл хватает" (в Вашей формулировке - рынок), а не потому, что иначе было б в 2-3 раза дороже. Для примера, "готовое к готовому", большие метражи: 5-этажная Липинка лишь в 1.5 раза дороже 25-этажного Варшавского. Льокация +/- та же.
Локация - принципиально разная. В Липинке без нужна 1 машина на 1 взрослого. В Варшавских` - не нужно. Есть общественный транспорт + надежда на метро.
Если метро таки будет, то в пешей доступности к Липинке будет ст.м. Мостицкая на пересечении Межевой и Белицкой. По Белицкой ОТ ездит. Пробки и т.д. - аналогично тому, что ездит с пр. Правды.
kingkongovets написав:вэрэсень живет в обычной шоколадке, мопы там отделаны пластиковой вагонкой кстати с сашей пономаревым знаком и несколько лет играл с ним в ватерпол в 5м элементе - норм чувак и жил он кстати не в оазисе
Саша жил в ГС 20. Потом в краснокирпичных домах Оазиса. Сейчас вроде в частном доме. Это про эволюцию человека в выборе жилья.
J_P написав:Локация - принципиально разная. В Липинке без нужна 1 машина на 1 взрослого. В Варшавских` - не нужно. Есть общественный транспорт + надежда на метро.
Если метро таки будет, то в пешей доступности к Липинке будет ст.м. Мостицкая на пересечении Межевой и Белицкой. По Белицкой ОТ ездит. Пробки и т.д. - аналогично тому, что ездит с пр. Правды.
Не хочу провоцировать длительную дискуссию, но из Липинки до вероятного метро территория огорожена сеткой) и не менее 1 км и только пешком, а из варшавских - вроде бы в три раза меньше. Давайте дождемся постройки реальных выходов из метро и тогда продолжим. На сегодня Липинка - только машина или такси. Когда там бываю у знакомого - практически не вижу пешеходов, бредущих в сторону общественного транспорта )))
Только что для интересу глянул новости по "Мисту квитив": уже на рендере последний (правый) дом вместо лесенки-диагонали стал прямоугольным и прирос одной секцией и - та-дам! - вместо детсада уже гордо высится двухподъездный дом. И это пока что только половину построили, т.е. далі буде