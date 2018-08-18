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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3297329832993300

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:38

  hume написав:
  kingkongovets написав:
  Mazay256 написав:Если бы была модная наливайка, я бы понял. Удобно, вышел в тапках вниз, налил сингл молт и общаешься с девочкой, пока жена дома :roll:


вот кстати - через такой моп и без галстука то стремно на улицу выходить, а если грязный и потный после пробежки, или к примеру велик туда-сюда таскать, а если к тому же после дождя?
или просто за пивком вечером выскочить?


Блин, я вот как то пытался на это обратить внимание...

После пробежки губатая тёлочка попросит вас загрузить вашу мокрую тушку в грузовой лифт. За пивком только с галстуком

Да, входная группа должна быть не как в хруще, но, например, то фото, что выше больше напоминает модное питейное заведение, которых сейчас ну очень много, но не икак не моп

Был в многих мопах, на рецепции обычно или охранник или никого
Востаннє редагувалось Kostia в Сер 16 січ, 2019 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:38

  Mazay256 написав:
  airmax78 написав:
  Mazay256 написав:Первый

Черт с ним, тем хрущом, пусть потихоньку доживает свой век. Вопрос касался именно верхнего фото "модного мопа". Какое функциональное назначение сего объекта? :mrgreen:

1. Супер банальный пример: общее собрание жильцов дома. Где его провести? Снимать специально актовый зал в какой-то соседней школе? В том доме, в котором я сейчас живу - так и делают. А в модным просторным МОПом так делать не нужно.
"Вот тебе, слоненок, и первая выгода"(с)
2. Вы каждый день через этот МОП проходите - приятно. Понимаю, что можно прошмыгнуть закрыв глаза и бегом в лифт. Но это одна из составляющих качества жизни. Зачем в старинных домах делали такие помпезные парадные, мраморные лестницы, лепку, вот это все, чем мы до сих пор восхищаемся? Можно же было по-простому: побелили, зеленой масляной красочкой покрасили и готово. Нет же - заморачивались.
3. Кто-то к вам пришел. Сидя, ожидая в МОПе он, невольно задумается "а почему у меня такого нет?". Начнет ставить себе цели, расти в профессиональном и личностном плане. Т.е. МОП выполнит функцию эстетического воспитания и стимула к личностному росту.
Можно еще подумать - но лень. Просто зайдите в Тетрис и поделитесь потом впечатлениями. Только зайдите без предубеждений. Просто с широко открытыми глазами.

Собрание, эстетика и выпендреж. Ok, принимается. Остается выяснить экономическую составляющую, то бишь почём опиум для народа, и я стану в стройные ряды адептов мопов

  airmax78 написав:А какую из перечисленных функций выполняет МОП с фоток Первого (ну, кроме того, что может послужить отличной декорацией для съемок репортажа из "Криминальной хроники")?

Логистическую. Перенос тела из пункта А в пункт Б с минимальными затратами энергии.

Хороші понти - дорожчі за гроші!!!! :D
Це девіз більшості публіки, що тут тиняється))) :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 січ, 2019 11:48, всього редагувалось 2 разів.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:43

  J_P написав:
  Рыба-сом написав:В общем, суть моего замечания сводится к тому, что плотность высотности/застройки в случае подобного эконома наблюдаем сугубо потому, что "пипл хватает" (в Вашей формулировке - рынок), а не потому, что иначе было б в 2-3 раза дороже. Для примера, "готовое к готовому", большие метражи: 5-этажная Липинка лишь в 1.5 раза дороже 25-этажного Варшавского. Льокация +/- та же.

Локация - принципиально разная. В Липинке без нужна 1 машина на 1 взрослого. В Варшавских` - не нужно. Есть общественный транспорт + надежда на метро.

Если метро таки будет, то в пешей доступности к Липинке будет ст.м. Мостицкая на пересечении Межевой и Белицкой.
По Белицкой ОТ ездит. Пробки и т.д. - аналогично тому, что ездит с пр. Правды.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:50

  kingkongovets написав:вэрэсень живет в обычной шоколадке, мопы там отделаны пластиковой вагонкой
кстати с сашей пономаревым знаком и несколько лет играл с ним в ватерпол в 5м элементе - норм чувак и жил он кстати не в оазисе

Саша жил в ГС 20. Потом в краснокирпичных домах Оазиса. Сейчас вроде в частном доме.
Это про эволюцию человека в выборе жилья.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:51

  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.

Данный дизайн напоминает холл турецко-египецкой гостиницы, построенной в начале 2000-х. И еще чем-то башню Трампа в NY (полное несоответствие внутренней отделки внешнему облику).
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:54

  UA написав:Саша жил в ГС 20. Потом в краснокирпичных домах Оазиса. Сейчас вроде в частном доме.
Это про эволюцию человека в выборе жилья.


точно) он именно там и жил (и даже снимал там у себя дома свою кулинарную передачу) когда я сам жил в "краснокирпичных домах")
хотя дом у него уже и тогда по моему был
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А есть вообще дома с модными мопами в бюджете 1000 долл за метр?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:05

  J_P написав:
  airmax78 написав:
  asti написав:Что такое модный МОП?
Просветите плиз.

Это есть модный МОП:
Зображення
Но это не все. Понятие шире и многограннее.

Данный дизайн напоминает холл турецко-египецкой гостиницы, построенной в начале 2000-х. И еще чем-то башню Трампа в NY (полное несоответствие внутренней отделки внешнему облику).

Да ладно, JP. Турецко-египетской. Там все отлично сделано (даже слишком) и полное соответствие МОПа внешнему облику.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:13

  Рыба-сом написав:
  J_P написав:Локация - принципиально разная. В Липинке без нужна 1 машина на 1 взрослого. В Варшавских` - не нужно. Есть общественный транспорт + надежда на метро.

Если метро таки будет, то в пешей доступности к Липинке будет ст.м. Мостицкая на пересечении Межевой и Белицкой.
По Белицкой ОТ ездит. Пробки и т.д. - аналогично тому, что ездит с пр. Правды.

Не хочу провоцировать длительную дискуссию, но из Липинки до вероятного метро территория огорожена сеткой) и не менее 1 км и только пешком, а из варшавских - вроде бы в три раза меньше. Давайте дождемся постройки реальных выходов из метро и тогда продолжим.
На сегодня Липинка - только машина или такси. Когда там бываю у знакомого - практически не вижу пешеходов, бредущих в сторону общественного транспорта )))
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