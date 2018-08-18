«К сожалению, аренда сейчас слабо себя чувствует с учетом того, что, когда был бум на рынке «первички», то сдавалось очень много новых квартир, а люди их в основном не для себя покупали, а просто вкладывали деньги. Поэтому на рынке аренды жилья в столице постоянно растет предложение», - подчеркнул С. Костецкий.



Аналитик добавил, что арендодателям сегодня очень сложно сдать свое жилье по приемлемым ценам - из-за того, что «коммуналка» очень высокая, да и квартиры недорогие.



«Если в 2016-2017 годах количество предложений аренды на одного человека было около 30, то сейчас – почти 40, и число это постоянно растет. Это в среднем, но, если предлагается очень дешевое жилье, то, конечно, оно быстрее сдается. На дешевый вариант может быть 10 клиентов, а на дорогой – около 50, к примеру», - пояснил С. Костецкий.