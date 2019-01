Додано: Сер 16 січ, 2019 13:30

Первый написав: От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-) От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)



шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?

смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными

маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд ) шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальнымимаркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.