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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3299330033013302

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 12:53

  airmax78 написав:
  J_P написав:
  airmax78 написав:Да ладно, JP. Турецко-египетской. Там все отлично сделано (даже слишком) и полное соответствие МОПа внешнему облику.

Значит у нас разные вкусы.
ЗЫ: пару недель назад зашли перекусить в Трамп-тауэр (недалеко от елки). Пока ждали хавчик в окружении этого коричневого кошмара подумал - ну если нет собственного вкуса, пригласи для отделки какого-нибудь итальянца, а не французского араба ((((

Безвкусица объектов Трампа - это притча во языцах. Уже даже в художественной литературе встречаю. Тетрис - другой. Может, конечно, с количеством мебели переборщили: все-таки это не гостиница с заездами групп туристов. Думаю, что во 2й и 3й свечке МОПы будут по-скромнее.

Макс, показал токШо фото расхваливаемого вами мопа своим дизайнерам. Говорят - "не фонтан". Спрашиваю - вам нравится ЭТО коричневое решение? Говорят - нет. Цветовую гамму нужно поменять. Не современно.
От себя добавлю одно фЭ: разделение пола на зоны светло коричневыми вставками убивает весь кайф от "большого объема" фойе.
Зайдите в любую итальянскую базилику - дизайн пола обязательно расширяет пространство. ОНИ так умудряются выложить мрамор на полу ))). И это при обязательном зонировании пространства каждой базилики.
Так что повторюсь - не впечатляет. От слова совсем ....
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J_P
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:15

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Я стараюсь быть объективным. В принципе, если развивать тему гостиницы, то там в самом деле можно сделать барную стойку и открыть бар. Насколько успешным будет - не знаю, но было бы интересно. Правда, не знаю, как бы отреагировали жильцы.


да я тоже, хотя иногда и не могу удержаться от сарказма)
я ж писал - на кого рассчитаны все эти кресла и диванчики, кто и кого там будет ожидать? поэтому и у джей пи аналогия с отелем возникла
давайте по-чесноку - это ведь просто декорация, не более, функциональной нагрузки она практически не несет, это в лобби отеля уместно сделать кафе, какой смысл делать его в парадном жилого дома?
а для водителей логичнее сделать комнату отдыха с телеком, санузлом и кофемашиной, вряд ли они украсят собой моп модного дома)



Иногда за деревьями(стульчиками) леса не видно.

Було б що й де переставляти і обладнувати. Частіше відсутня фізична можливість змінити функціональне призначення.

Був би моп, а функціоналом можна погратися:-)
Гірше коли його не має.
От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)
Хоч на смак всім фломастери і різні.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:30

  Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)


шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?
смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными
маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:40

  Faceless написав:
Serg-ik написав:В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт
Ситуация на рынке аренды столичного жилья сегодня такова, что предложение намного превышает спрос, отметил эксперт.

«К сожалению, аренда сейчас слабо себя чувствует с учетом того, что, когда был бум на рынке «первички», то сдавалось очень много новых квартир, а люди их в основном не для себя покупали, а просто вкладывали деньги. Поэтому на рынке аренды жилья в столице постоянно растет предложение», - подчеркнул С. Костецкий.

Аналитик добавил, что арендодателям сегодня очень сложно сдать свое жилье по приемлемым ценам - из-за того, что «коммуналка» очень высокая, да и квартиры недорогие.

«Если в 2016-2017 годах количество предложений аренды на одного человека было около 30, то сейчас – почти 40, и число это постоянно растет. Это в среднем, но, если предлагается очень дешевое жилье, то, конечно, оно быстрее сдается. На дешевый вариант может быть 10 клиентов, а на дорогой – около 50, к примеру», - пояснил С. Костецкий.
Та писал бы уже 400-500, чего уж там. 98% арендных квартир пустые?

Пройдитесь около Воздухофлотского квартала вечерком: 10 горящих окон на две свечки + одна низкая секция. Дом сдан прошлой весной. Видимо засол.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:41

  BIGor написав:
Serg-ik написав:В Киеве на одного квартиросъемщика приходится от 40 до 50 предложений арендодателей – эксперт
Ситуация на рынке аренды столичного жилья сегодня такова, что предложение намного превышает спрос, отметил эксперт.

«К сожалению, аренда сейчас слабо себя чувствует с учетом того, что, когда был бум на рынке «первички», то сдавалось очень много новых квартир, а люди их в основном не для себя покупали, а просто вкладывали деньги. Поэтому на рынке аренды жилья в столице постоянно растет предложение», - подчеркнул С. Костецкий.

Аналитик добавил, что арендодателям сегодня очень сложно сдать свое жилье по приемлемым ценам - из-за того, что «коммуналка» очень высокая, да и квартиры недорогие.

«Если в 2016-2017 годах количество предложений аренды на одного человека было около 30, то сейчас – почти 40, и число это постоянно растет. Это в среднем, но, если предлагается очень дешевое жилье, то, конечно, оно быстрее сдается. На дешевый вариант может быть 10 клиентов, а на дорогой – около 50, к примеру», - пояснил С. Костецкий.

Пройдитесь около Воздухофлотского квартала вечерком: 10 горящих окон на две свечки + одна низкая секция. Дом сдан прошлой весной. Видимо засол.

Квартиранти хочуть модних МОПів!
З смальтовою мозаїкою, візерунками від італійських дизайнерів!
Інакше не бажають вселятись! :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 13:44

  kingkongovets написав:
  Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)


шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?
смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными
маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший тренд )


:-) :lol: :mrgreen:

Все має право на життя. Я Вас ні в чому не хочу переконати.
Мене спитали навіщо. Я висловив свою недостойну думку. Дякую що Ви її прочитали.
Всім процвітання!
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