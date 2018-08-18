Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)
шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"? смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )
МОПы и фасады - это из тренда превратилось в "маст хэв". Бизнес-класс без этого уже просто невозможен. Ну и МОП царского дома выполняет, все же, немного другую функцию. Там это действительно: зайти в красивый подъезд, подняться к себе на этаж по красивой лестнице. Всё. В доме на 200+ квартир МОП - это прежде всего место где могут собраться жильцы и обсудить вопросы управления домом. Слава Богу, если все вопросы берет на себя УК, но что-то мне подсказывает, что скоро и жильцы ЦП и РТ и Тетриса начнут думать о создании ОСМД и переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза). Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?
Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)
шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"? смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )
МОПы и фасады - это из тренда превратилось в "маст хэв". Бизнес-класс без этого уже просто невозможен. Ну и МОП царского дома выполняет, все же, немного другую функцию. Там это действительно: зайти в красивый подъезд, подняться к себе на этаж по красивой лестнице. Всё. В доме на 200+ квартир МОП - это прежде всего место где могут собраться жильцы и обсудить вопросы управления домом. Слава Богу, если все вопросы берет на себя УК, но что-то мне подсказывает, что скоро и жильцы ЦП и РТ и Тетриса начнут думать о создании ОСМД и переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза). Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?
Макс, в цп уже пол года осмб. Первое что сделали - ограничили стоянку Авто до 2х часов. Дальше - оплата почасовая или блокировка карточки на 5 дней
airmax78 написав:переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза).
Звісно, що утримання гарного МОПу не може бути дешевим. Дайош підйом тарифів в модних сучасних будинках в 3 (три) рази!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 січ, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
маэш шанс пірзаробити бабоса, оформи на себе, а пенсам плати налом, % собі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Первый написав:Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)
Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить. Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-) Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома. Зи. О, там і Сержик з'явився:-)
якщо всі в недругах, то учотка Первий сама собі пише.
з.і. як побабіль, читав, що новий теждень в оператора почалася з неї, видно вже гемор хронічний, з.з.і. всім процвітання
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
kingkongovets написав: в ближайшей школе, а вообще вайбер/фб группы гораздо эффективней, чем общий гвалт на таком сборище, где каждый еблан хочет всунуть свои 5 копеек смешной вы
В теории - да, вайбер/фб группы - рулят. На практике все равно приходится собираться и галдеть. Ну и по закону - не проведете вы собрание ОСМД в ФБ или вайбере.
"проведем". Просто потом нужно "в реале" подписи поставить...
Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.