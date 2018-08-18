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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:12

  kingkongovets написав:
  Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)


шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?
смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными
маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )

МОПы и фасады - это из тренда превратилось в "маст хэв". Бизнес-класс без этого уже просто невозможен. Ну и МОП царского дома выполняет, все же, немного другую функцию. Там это действительно: зайти в красивый подъезд, подняться к себе на этаж по красивой лестнице. Всё. В доме на 200+ квартир МОП - это прежде всего место где могут собраться жильцы и обсудить вопросы управления домом. Слава Богу, если все вопросы берет на себя УК, но что-то мне подсказывает, что скоро и жильцы ЦП и РТ и Тетриса начнут думать о создании ОСМД и переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза).
Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:16

  airmax78 написав:Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?


в ближайшей школе, а вообще вайбер/фб группы гораздо эффективней, чем общий гвалт на таком сборище, где каждый еблан хочет всунуть свои 5 копеек
смешной вы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:21

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  Первый написав:От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)


шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?
смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными
маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )

МОПы и фасады - это из тренда превратилось в "маст хэв". Бизнес-класс без этого уже просто невозможен. Ну и МОП царского дома выполняет, все же, немного другую функцию. Там это действительно: зайти в красивый подъезд, подняться к себе на этаж по красивой лестнице. Всё. В доме на 200+ квартир МОП - это прежде всего место где могут собраться жильцы и обсудить вопросы управления домом. Слава Богу, если все вопросы берет на себя УК, но что-то мне подсказывает, что скоро и жильцы ЦП и РТ и Тетриса начнут думать о создании ОСМД и переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза).
Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?

Макс, в цп уже пол года осмб. Первое что сделали - ограничили стоянку Авто до 2х часов. Дальше - оплата почасовая или блокировка карточки на 5 дней
Конфетка
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:33

  airmax78 написав:переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза).

Звісно, що утримання гарного МОПу не може бути дешевим.
Дайош підйом тарифів в модних сучасних будинках в 3 (три) рази!
Востаннє редагувалось Frant в Сер 16 січ, 2019 14:46, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:45

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?


в ближайшей школе, а вообще вайбер/фб группы гораздо эффективней, чем общий гвалт на таком сборище, где каждый еблан хочет всунуть свои 5 копеек
смешной вы

В теории - да, вайбер/фб группы - рулят. На практике все равно приходится собираться и галдеть. Ну и по закону - не проведете вы собрание ОСМД в ФБ или вайбере.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 14:47

  Конфетка написав:Макс, в цп уже пол года осмб. Первое что сделали - ограничили стоянку Авто до 2х часов. Дальше - оплата почасовая или блокировка карточки на 5 дней

Не знал. Решение - хорошее. Здорово, когда в доме есть программируемые системы контроля доступа. Интересно, в "немодных" мопах они тоже стоят? (вопрос риторический).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:00

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?


в ближайшей школе, а вообще вайбер/фб группы гораздо эффективней, чем общий гвалт на таком сборище, где каждый еблан хочет всунуть свои 5 копеек
смешной вы

В теории - да, вайбер/фб группы - рулят. На практике все равно приходится собираться и галдеть. Ну и по закону - не проведете вы собрание ОСМД в ФБ или вайбере.

"проведем". Просто потом нужно "в реале" подписи поставить...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

маэш шанс пірзаробити бабоса,
оформи на себе, а пенсам плати налом, % собі
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:08

  Первый написав:Прекрасний ранок. Майже всі в зборі, не вистачає Сержика. Значить все йде по плану - кількість жирів в маслі росте, ринок розвивається:-)


Зображення

Щодо виду з вікна. Він не важливий коли його немає і немає грошей за нього дослюнявить.
Але давайте будемо чесними - є оглядові майданчики, за вхід на які беруть досить суттєві гроші. Для чого? Людину тягне до прекрасного і масштабного:-)
Тому, якщо є можливість, необхідно брати видову і панорама завжди у тебе вдома.
Зи. О, там і Сержик з'явився:-)

якщо всі в недругах, то учотка Первий сама собі пише.

з.і.
як побабіль, читав, що новий теждень в оператора почалася з неї,
видно вже гемор хронічний,
з.з.і.
всім процвітання
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:10

  _hunter написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
в ближайшей школе, а вообще вайбер/фб группы гораздо эффективней, чем общий гвалт на таком сборище, где каждый еблан хочет всунуть свои 5 копеек
смешной вы

В теории - да, вайбер/фб группы - рулят. На практике все равно приходится собираться и галдеть. Ну и по закону - не проведете вы собрание ОСМД в ФБ или вайбере.

"проведем". Просто потом нужно "в реале" подписи поставить...

Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.
airmax78
 
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