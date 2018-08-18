Додано: Сер 16 січ, 2019 14:12

kingkongovets написав: Первый написав: От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-) От І Ви вже починаєте розуміти, що МОП модний це гуд:-)



шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?

смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальными

маркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд ) шановный, вы меня ни с кем не путаете? я где то говорил шо модный моп - это плохо? шо моп должен быть как на фото из вашего показательного арсенала из папочки "ахтунг"?смотрите - мегасупермодные мопы тетриса уже вызывают иронию у спецов, а мопы моего дома достойно выглядели как 100 лет назад, так и сейчас и думаю через 100 лет при надлежащем уходе будут не менее актуальнымимаркетологи реально недорабатывают, нужны более свежие кейсы, мопы и фасады - уже устаревший, отработанный и заезженный тренд )

МОПы и фасады - это из тренда превратилось в "маст хэв". Бизнес-класс без этого уже просто невозможен. Ну и МОП царского дома выполняет, все же, немного другую функцию. Там это действительно: зайти в красивый подъезд, подняться к себе на этаж по красивой лестнице. Всё. В доме на 200+ квартир МОП - это прежде всего место где могут собраться жильцы и обсудить вопросы управления домом. Слава Богу, если все вопросы берет на себя УК, но что-то мне подсказывает, что скоро и жильцы ЦП и РТ и Тетриса начнут думать о создании ОСМД и переходе от УК на прямые договора с поставщиками услуг. Инвесторы СтСофии уже в процессе. Либо будут плакать и платить, что тоже нормальный вариант за такой уровень обслуживания (просто, например, 11 грн. за квадрат в ЦП - это ни о чем и скоро тариф вырастет минимум в 2 раза).Так вот, про ОСМД: за год - 5 собраний. Где их проводить без МОПа?