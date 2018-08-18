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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3301330233033304

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:16

  airmax78 написав:Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.


карочч, вы признаете шо мопы не являются необходимым условием для проведения собраний?)
кстати, вряд ли даже при общих сходняках набирается необходимый по закону кворум, да и оспорить решение собрания через суд - вы вообще понимаете о чем говорите?) теоретически возможно, но практически - дануевонах
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:18

На волне успешного выполнения текущей миссии космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны Китайское национальное космическое управление объявило о дальнейших планах по исследованию и освоению естественного спутника Земли. Поднебесная планирует проведение еще трех миссий «Чанъэ», а в более отдаленной перспективе — начать подготовку к строительству лунной базы. Учитывая плодотворное сотрудничество с киевским градоначальником и Корпорацией "Укрбуд", имеющей опыт строительных работ на объекте "Укрытие" в Чернобыльской зоне, специалисты корпорации "Укрбуд" будут привлечены в качестве консультантов и подрядчиков при строительстве лунной базы.
http://ua-independent.com/kitaj-ob-yavil-o-planakh-po-stroitel-stvu-lunnoj-bazy
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:18

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:Т.е. или модный или зассаный? У Вас, кстати, сейчас какой? :mrgreen:
ЗЫ но, вообще, тенденция правильная: как верно заметил Первый, ранее было пох на всё, что за пределами квартиры, теперь вот на подъезд внимание обратили, ещё лет 10 и окажется, что кроме "фасада" нужна ещё и соответствующая придомовая (да, я знаю: сейчас выскочит Эйр с лебедями из шин и садовыми гномами)

Не выскочит. Вы же пишете то же самое, что я. Людям в пропитанной совком стране нужно с чего-то начинать. Воровайки из ВРУ начали с Кончей Заспы. Это неправильный путь - гетто для богатых. Исключительно разрушительную функцию выполняет и вызывает ненависть. А Тетрисы, Чикаги и прочие РТ - они вот, на виду, до них рукой подать. Люди ходят, смотрят как могут выглядеть дома, в которых они живут. Как должна выглядеть придомовая. Или чем вы объясните оглушительный успех всяких Варшавских, Файна Таунов и т.п. - в мрачных ипенях по неадекватной цене?

Про придомовую и Варшавский Вы, конечно, знатно пошутили ))
Ну, а вообще, на самом деле, ходил я возле Тетриса, ОР - МОПы с улицы не видны, если спецом не заглядывать.
Так что на самом деле, это та же "конча-заспа", просто в виде многоквартирного дома или ЖК: отсюда забор с охраной и т.п.
Кстати, и любовь к высоким этажам - как уже говорилось, сверху всё выглядит лучше.


и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы…
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:мопы не являются необходимым условием для проведения собраний?)

модные МОПы нужны для того, чтобы уважаемые люди могли комфортно ждать своей очереди на единственный работающий лифт в 24-30 этажной свечке, если остальные-поломались
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:22

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:мопы не являются необходимым условием для проведения собраний?)

модные МОПы нужны для того, чтобы уважаемые люди могли комфортно ждать своей очереди на единственный работающий лифт в 24-30 этажной свечке, если остальные-поломались

також для того, щою їхні собачки могли справляти нужду саме в комфортних і приємних умовах, а не в під,їзді якогось радянського будинку)))) :D
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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