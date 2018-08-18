Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.
карочч, вы признаете шо мопы не являются необходимым условием для проведения собраний?) кстати, вряд ли даже при общих сходняках набирается необходимый по закону кворум, да и оспорить решение собрания через суд - вы вообще понимаете о чем говорите?) теоретически возможно, но практически - дануевонах
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
На волне успешного выполнения текущей миссии космического аппарата «Чанъэ-4» на обратной стороне Луны Китайское национальное космическое управление объявило о дальнейших планах по исследованию и освоению естественного спутника Земли. Поднебесная планирует проведение еще трех миссий «Чанъэ», а в более отдаленной перспективе — начать подготовку к строительству лунной базы. Учитывая плодотворное сотрудничество с киевским градоначальником и Корпорацией "Укрбуд", имеющей опыт строительных работ на объекте "Укрытие" в Чернобыльской зоне, специалисты корпорации "Укрбуд" будут привлечены в качестве консультантов и подрядчиков при строительстве лунной базы. http://ua-independent.com/kitaj-ob-yavil-o-planakh-po-stroitel-stvu-lunnoj-bazy
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Рыба-сом написав:Т.е. или модный или зассаный? У Вас, кстати, сейчас какой? ЗЫ но, вообще, тенденция правильная: как верно заметил Первый, ранее было пох на всё, что за пределами квартиры, теперь вот на подъезд внимание обратили, ещё лет 10 и окажется, что кроме "фасада" нужна ещё и соответствующая придомовая (да, я знаю: сейчас выскочит Эйр с лебедями из шин и садовыми гномами)
Не выскочит. Вы же пишете то же самое, что я. Людям в пропитанной совком стране нужно с чего-то начинать. Воровайки из ВРУ начали с Кончей Заспы. Это неправильный путь - гетто для богатых. Исключительно разрушительную функцию выполняет и вызывает ненависть. А Тетрисы, Чикаги и прочие РТ - они вот, на виду, до них рукой подать. Люди ходят, смотрят как могут выглядеть дома, в которых они живут. Как должна выглядеть придомовая. Или чем вы объясните оглушительный успех всяких Варшавских, Файна Таунов и т.п. - в мрачных ипенях по неадекватной цене?
Про придомовую и Варшавский Вы, конечно, знатно пошутили )) Ну, а вообще, на самом деле, ходил я возле Тетриса, ОР - МОПы с улицы не видны, если спецом не заглядывать. Так что на самом деле, это та же "конча-заспа", просто в виде многоквартирного дома или ЖК: отсюда забор с охраной и т.п. Кстати, и любовь к высоким этажам - как уже говорилось, сверху всё выглядит лучше.
и когда такой человек, ежели он вчёный, поднимется умом своим за тучи и там умом своим становится ещё выше Лаврской колокольни, и когда он студова глянет вниз, на людей, так они ему покажутся такие махонькие-махонькие, всё равно как мыши… пардон, как крисы…
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.