Додано: Сер 16 січ, 2019 16:22

airmax78 написав: Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации.

Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.



знаете шо в вас самое забавное, макс?)

то шо вы несмотря на многочисленные намеки судьбы все так же продолжаете пытаться натягивать скин собственного мировоззрения на глобус)

решает связка локация+цена, точка

рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание

