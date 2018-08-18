Вы были в Тетрисе или ЦП? Там в холле легко поместятся все жильцы дома. Но т.к. все жильцы дома никогда не придут на собрание - достаточно, чтобы холл вмещал хотя бы 30% жильцов.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 15:42
Вы были в Тетрисе или ЦП? Там в холле легко поместятся все жильцы дома. Но т.к. все жильцы дома никогда не придут на собрание - достаточно, чтобы холл вмещал хотя бы 30% жильцов.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Весь день обсуждаем МОПы. Красота. День прошел не зря.
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:46
Конечно, не был, кто ж меня туда пустит?
Но я вообще предполагал, что МОПы и поющие фонтаны - это от стремления к прекрасному, а оно вот как - собрания.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:47
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Люди, Я розумію наболіло. Наявність МОПів ображає честь і гідність вільнолюдей. До чого нам ті забаганки для багатих? Нам все рівно їх не зрозуміти з рідних БПСочок, тим більше не бачивши їх вживу. А якщо лошари хочуть за них платити, то і хрін з ними.
Давайте про більш приземлене.
Коли вікна будуть забивати, дошки подорожчають чи ні?
Всім процвітання!
Додано: Сер 16 січ, 2019 15:54
Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации.
Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:14
В рамках оффтопа.
Фасадні приміщення в дженезісі розпродані. Є у двір 117 кв м па 36 за квадрат.
Здача в 2022 році. Мабуть.
Всім процвітання!
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:22
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
знаете шо в вас самое забавное, макс?)
то шо вы несмотря на многочисленные намеки судьбы все так же продолжаете пытаться натягивать скин собственного мировоззрения на глобус)
решает связка локация+цена, точка
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сколько это реально стоит?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:30
Ага.
Явно проілюстрована залежність ціни від наявності МОПів, фасаду і особливо виду з вікон.
Це по готовому.
Ціну на 30 поверх розмальовки ТТ будемо порівнювати із сталінкою навпроти?
Всім процвітання!
Додано: Сер 16 січ, 2019 16:38
kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
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