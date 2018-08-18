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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3303330433053306>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:42

  Рыба-сом написав:В родимой БПСочке для этих целей издревле использовался техэтаж :mrgreen:
А вообще, я думал, что модные МОПы нужны не для собраний/галделок два раза в год + какая ж там площадь должна быть, чтоб обитатели 200 поместились? :?

Вы были в Тетрисе или ЦП? Там в холле легко поместятся все жильцы дома. Но т.к. все жильцы дома никогда не придут на собрание - достаточно, чтобы холл вмещал хотя бы 30% жильцов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Весь день обсуждаем МОПы. Красота. День прошел не зря.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:46

  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:В родимой БПСочке для этих целей издревле использовался техэтаж :mrgreen:
А вообще, я думал, что модные МОПы нужны не для собраний/галделок два раза в год + какая ж там площадь должна быть, чтоб обитатели 200 поместились? :?

Вы были в Тетрисе или ЦП? Там в холле легко поместятся все жильцы дома. Но т.к. все жильцы дома никогда не придут на собрание - достаточно, чтобы холл вмещал хотя бы 30% жильцов.

Конечно, не был, кто ж меня туда пустит? :mrgreen:
Но я вообще предполагал, что МОПы и поющие фонтаны - это от стремления к прекрасному, а оно вот как - собрания.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Люди, Я розумію наболіло. Наявність МОПів ображає честь і гідність вільнолюдей. До чого нам ті забаганки для багатих? Нам все рівно їх не зрозуміти з рідних БПСочок, тим більше не бачивши їх вживу. А якщо лошари хочуть за них платити, то і хрін з ними.
Давайте про більш приземлене.

Коли вікна будуть забивати, дошки подорожчають чи ні?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 15:54

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  Рыба-сом написав:В родимой БПСочке для этих целей издревле использовался техэтаж :mrgreen:
А вообще, я думал, что модные МОПы нужны не для собраний/галделок два раза в год + какая ж там площадь должна быть, чтоб обитатели 200 поместились? :?

Вы были в Тетрисе или ЦП? Там в холле легко поместятся все жильцы дома. Но т.к. все жильцы дома никогда не придут на собрание - достаточно, чтобы холл вмещал хотя бы 30% жильцов.

Конечно, не был, кто ж меня туда пустит? :mrgreen:
Но я вообще предполагал, что МОПы и поющие фонтаны - это от стремления к прекрасному, а оно вот как - собрания.

Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации.
Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:14

В рамках оффтопа.

Фасадні приміщення в дженезісі розпродані. Є у двір 117 кв м па 36 за квадрат.
Здача в 2022 році. Мабуть.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:22

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации.
Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.


знаете шо в вас самое забавное, макс?)
то шо вы несмотря на многочисленные намеки судьбы все так же продолжаете пытаться натягивать скин собственного мировоззрения на глобус)
решает связка локация+цена, точка
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:решает связка локация+цена, точка

Сколько это реально стоит?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:30

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации.
Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.


знаете шо в вас самое забавное, макс?)
то шо вы несмотря на многочисленные намеки судьбы все так же продолжаете пытаться натягивать скин собственного мировоззрения на глобус)
решает связка локация+цена, точка
рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание
как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)

Ага. :D
https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ

Явно проілюстрована залежність ціни від наявності МОПів, фасаду і особливо виду з вікон.
Це по готовому.
Ціну на 30 поверх розмальовки ТТ будемо порівнювати із сталінкою навпроти?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:38

kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
airmax78
 
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