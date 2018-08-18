Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом. Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры. Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
Ви шо. Червоний будинок вже заселений, а 2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря. Беріть кінконговця і вимагайте 30% знижку від вартості червоного будинку!
airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом. Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры. Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы сколько жилых квартир в цп в процентном отношении? а в тетрисе? а в рт? это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк
а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово если цена соответсвует локации - продается все и быстро, примеров масса, в том числе и обговаривавшихся здесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом. Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры. Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
Ви шо. Червоний будинок вже заселений, а 2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря. Беріть кінконговця і вимагайте 30% знижку від вартості червоного будинку!
Я должен это сделать сам - чтобы потом мог сказать себе: "я сделал это". Текстовка у меня, спасибо Конговцу, есть. Нужный настрой - тоже.
airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом. Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры. Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы сколько жилых квартир в цп в процентном отношении? а в тетрисе? а в рт? это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк
а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово если цена соответсвует локации - продается все и быстро, примеров масса, в том числе и обговаривавшихся здесь
С тем, что дешевое быстрее продается и заселяется - никто не спорит. Спорят только с тем, а стоит ли это дешевое покупать, если уже очевидно, что тренд давно сменился. При чем сменился не на какую-то местную забаганку, а в сторону западных стандартов. Т.е. это не сиюминутный тренд, который завтра пройдет и все будут смеяться - это всерьез и надолго.
airmax78 написав:Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.
Этому "какому-то несогласному" и собрание в "модном МОПе" не помешает решение оспаривать. Юридически же все вполне законно: читаем процедуру проведениея "письменного опроса совладельцев".
Читаем: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19/ed20180401 (статья 10): "Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти", встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться письмове опитування серед співвласників, які не голосували на загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів. Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не набрано, рішення вважаються неприйнятими.
Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування ("за" чи "проти")." Т.е. первично - Общее собрание. Без его проведения - есть основания оспаривать решения, пусть даже вы и соберете опросные листы.
Еще раз: общее собрание "проводится" (что это значит -- объяснять нужно?). Потом проводится "письменное голосование". Все.