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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3303330433053306

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:41

  airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.

Ви шо. Червоний будинок вже заселений, а 2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря. Беріть кінконговця і вимагайте 30% знижку від вартості червоного будинку!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48

  airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.



был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы
сколько жилых квартир в цп в процентном отношении?
а в тетрисе?
а в рт?
это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк

а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово
если цена соответсвует локации - продается все и быстро, примеров масса, в том числе и обговаривавшихся здесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:50

  Первый написав:
  airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.

Ви шо. Червоний будинок вже заселений, а 2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря. Беріть кінконговця і вимагайте 30% знижку від вартості червоного будинку!

Я должен это сделать сам - чтобы потом мог сказать себе: "я сделал это". Текстовка у меня, спасибо Конговцу, есть. Нужный настрой - тоже.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:50

  Первый написав:В рамках оффтопа.

Фасадні приміщення в дженезісі розпродані. Є у двір 117 кв м па 36 за квадрат.
Здача в 2022 році. Мабуть.

Если фасадные ушли по той же цене то ИМХО недорого.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:2 і 3 будинок тетрісу якесь повітря.

к сожалению, уже нет, не воздух
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0%BA-tetris-hall-%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2/%D0%B0%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%82
НиKANов, конечно, насвинячил: во дворе хруща втулил две такие свечки. Убил двор
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Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:53

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.
Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.
Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.



был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы
сколько жилых квартир в цп в процентном отношении?
а в тетрисе?
а в рт?
это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк

а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово
если цена соответсвует локации - продается все и быстро, примеров масса, в том числе и обговаривавшихся здесь

С тем, что дешевое быстрее продается и заселяется - никто не спорит. Спорят только с тем, а стоит ли это дешевое покупать, если уже очевидно, что тренд давно сменился. При чем сменился не на какую-то местную забаганку, а в сторону западных стандартов. Т.е. это не сиюминутный тренд, который завтра пройдет и все будут смеяться - это всерьез и надолго.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 16:56

  airmax78 написав:
  _hunter написав:
  airmax78 написав:Ага, а потом какой-то несогласный начнет ваши решения оспаривать на основании несоблюдения процедуры проведения собрания. В группе можно готовить собрание, выносить и обсуждать вопросы, чтобы избежать полного месса непосредственно во время собрания (как люди их без предварительного общения в группах проводят - вообще не представляю). Но само физическое собрание должно состояться. Особенно по важным вопросам, затрагивающим чьи-то интересы.

Этому "какому-то несогласному" и собрание в "модном МОПе" не помешает решение оспаривать.
Юридически же все вполне законно: читаем процедуру проведениея "письменного опроса совладельцев".

Читаем: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/417-19/ed20180401 (статья 10): "Якщо в результаті проведення загальних зборів для прийняття
рішення не набрано кількості голосів "за" або "проти",
встановленої частиною чотирнадцятою цієї статті, проводиться
письмове опитування серед співвласників, які не голосували на
загальних зборах. Письмове опитування співвласників проводиться
протягом 15 календарних днів з дати проведення загальних зборів.
Якщо протягом цього строку необхідну кількість голосів "за" не
набрано, рішення вважаються неприйнятими.

Рішення приймається шляхом поіменного голосування. Під час
підрахунку голосів враховуються і голоси, подані співвласниками
під час проведення загальних зборів, і голоси, подані під час
письмового опитування. Рішення оформляється особистим підписом
кожного, хто проголосував, із зазначенням результату голосування
("за" чи "проти")."
Т.е. первично - Общее собрание. Без его проведения - есть основания оспаривать решения, пусть даже вы и соберете опросные листы.

Еще раз: общее собрание "проводится" (что это значит -- объяснять нужно?). Потом проводится "письменное голосование". Все.
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