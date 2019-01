Додано: Сер 16 січ, 2019 16:48

airmax78 написав: kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом.

Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры.

был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы

сколько жилых квартир в цп в процентном отношении?

а в тетрисе?

а в рт?

это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк



а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово

