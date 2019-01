Додано: Сер 16 січ, 2019 17:26

airmax78 написав: Я так понимаю, что конфликтных ситуаций у вас в доме не было. Пример проведения такого "собрания-фантома": вы, как положено, объявляете о собрании, рассылаете повестку, готовите протокол и т.д. и т.п. В назначенный день никто никуда не приходит (зачем - все же знают, что будут голосовать по опросным листам, да и приходить некуда - МОПа-то нет ). Но приходит лицо, заинтересованное в том, чтобы оспорить результаты вашего собрания (например, вы решили сменить УК или какого-то подрядчика или кого-то оштрафовать и т.п.) и фиксирует и документирует, что никакого собрания не было. И вот оно вам нужно после того, как проделана такая огромная работа по подготовке всех материалов? Я так понимаю, что конфликтных ситуаций у вас в доме не было. Пример проведения такого "собрания-фантома": вы, как положено, объявляете о собрании, рассылаете повестку, готовите протокол и т.д. и т.п. В назначенный день никто никуда не приходит (зачем - все же знают, что будут голосовать по опросным листам, да и приходить некуда - МОПа-то нет). Но приходит лицо, заинтересованное в том, чтобы оспорить результаты вашего собрания (например, вы решили сменить УК или какого-то подрядчика или кого-то оштрафовать и т.п.) и фиксирует и документирует, что никакого собрания не было. И вот оно вам нужно после того, как проделана такая огромная работа по подготовке всех материалов?



а я так понимаю, шо вы в этой сфере пока неофит и теоретик)

я ж не напрасно сказал, шо результаты ЛЮБОГО собрания осмд можно подвергнуть сомнению и опротестовать изза недостаточного кворума

в теории

на практике - ни один нормальный юрист на это не подпишется, а тратить деньги на ненормальных - тупо переводняк

у меня был прецедент - была ситуация в осмд у родителей, решил подключить своего юриста - а тот ни в какую, говорит ищи дурачков, я на этот гемор не подпишусь

пришлось решать по старинке -явочным порядком) а я так понимаю, шо вы в этой сфере пока неофит и теоретик)я ж не напрасно сказал, шо результаты ЛЮБОГО собрания осмд можно подвергнуть сомнению и опротестовать изза недостаточного кворумав теориина практике - ни один нормальный юрист на это не подпишется, а тратить деньги на ненормальных - тупо переводняку меня был прецедент - была ситуация в осмд у родителей, решил подключить своего юриста - а тот ни в какую, говорит ищи дурачков, я на этот гемор не подпишусьпришлось решать по старинке -явочным порядком)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.