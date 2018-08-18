Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Я так понимаю, что конфликтных ситуаций у вас в доме не было. Пример проведения такого "собрания-фантома": вы, как положено, объявляете о собрании, рассылаете повестку, готовите протокол и т.д. и т.п. В назначенный день никто никуда не приходит (зачем - все же знают, что будут голосовать по опросным листам, да и приходить некуда - МОПа-то нет ). Но приходит лицо, заинтересованное в том, чтобы оспорить результаты вашего собрания (например, вы решили сменить УК или какого-то подрядчика или кого-то оштрафовать и т.п.) и фиксирует и документирует, что никакого собрания не было. И вот оно вам нужно после того, как проделана такая огромная работа по подготовке всех материалов?
а я так понимаю, шо вы в этой сфере пока неофит и теоретик) я ж не напрасно сказал, шо результаты ЛЮБОГО собрания осмд можно подвергнуть сомнению и опротестовать изза недостаточного кворума в теории на практике - ни один нормальный юрист на это не подпишется, а тратить деньги на ненормальных - тупо переводняк у меня был прецедент - была ситуация в осмд у родителей, решил подключить своего юриста - а тот ни в какую, говорит ищи дурачков, я на этот гемор не подпишусь пришлось решать по старинке -явочным порядком)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:kingkongovets Даже не буду спорить. Поеду на Деловую и предложу шаромыгам продать мне трешку с окнами в красный дом по цене красного дома. Локейшн-то один. И машиноместо на 2 авто за 20 куе прицепом. Ну или, ОК, не буду им в очередной раз мозолить глаза. Поеду в БФ и предъявлю им прайс на ФК - пусть попустятся, живодеры. Ладно, все равно у меня таких денег нет. Пойду в Парк Авеню и потребую однушку по цене Сохо. Уж эти-то мне не откажут.
был недавно в бф - дом пустой, заселен процентов на 10 от силы сколько жилых квартир в цп в процентном отношении? а в тетрисе? а в рт? это по поводу того шо проще продать и шо решает - можно ж сравнить с соседними домами, с тем же краснокирпичным на деловой или с фк
а первый упорно предлагает сравнивать хер с пальцем и на основании этого вычислять объем сферического коня - поднадоели уже эти манипуляции, чесслово если цена соответсвует локации - продается все и быстро, примеров масса, в том числе и обговаривавшихся здесь
Я вибачаюсь але не розумію, що таке "хер", А що таке "палець" на прикладі наведеним мною. Ви стверджували що "решает связка локация+цена, точка рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)". Я стверджую, вказуючи на конкретну виборку, а саме https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ
що Ви не праві. Рефлексія на прикладі +- однієї локації по поводу мопов, вида из окон, фасада - присутня, і з огляду на різницю в ціні, далеко не вторинна.
Рыба-сом написав: Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации. Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
[/quote] Терпеливые попались.. Там же еще не доходя до подъезда всё становится ясно:)
Первый написав:Я вибачаюсь але не розумію, що таке "хер", А що таке "палець" на прикладі наведеним мною. Ви стверджували що "решает связка локация+цена, точка рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)". Я стверджую, вказуючи на конкретну виборку, а саме https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ
що Ви не праві. Рефлексія на прикладі +- однієї локації по поводу мопов, вида из окон, фасада - присутня, і з огляду на різницю в ціні, далеко не вторинна.
у вас в выборке есть равноценные объекты с видом и без, с мопами и без них? с одинаковыми ремонтами? а почему бы не оттолкнуться от цены и посмотреть шо за одну и ту же сумму можно купить в разных локациях, но с мопами, или без них? а почему убитая вторичка в центре лондона, или парижа стоит дороже, чем тетрис, рт, иличикага? так понятнее тезис "локейшн решает"? прекращайте дурака валять, правда
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 16 січ, 2019 17:43, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав: Эстетическое назначение мопов - оно понятно по определению. Но меня же спросили о практической пользе. Я назвал основную пользу исходя из недолгого опыта эксплуатации. Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
Терпеливые попались.. Там же еще не доходя до подъезда всё становится ясно:)
Меня это тогда очень задело. После того просмотра я сразу 10ку скинул с ценника.
Первый написав:Я вибачаюсь але не розумію, що таке "хер", А що таке "палець" на прикладі наведеним мною. Ви стверджували що "решает связка локация+цена, точка рефлексии по поводу мопов, вида из окон, фасада - это уже вторично, если вообще принимается во внимание как бы маркетологи из трусов не выпрыгивали, пытаясь доказать обратное)". Я стверджую, вказуючи на конкретну виборку, а саме https://www.lun.ua/uk/продаж-квартир-вул-івана-кудрі-київ
що Ви не праві. Рефлексія на прикладі +- однієї локації по поводу мопов, вида из окон, фасада - присутня, і з огляду на різницю в ціні, далеко не вторинна.
у вас в выборке есть равноценные объекты с видом и без, с мопами и без них? с одинаковыми ремонтами? а почему бы не оттолкнуться от цены и посмотреть шо за одну и ту же сумму можно купить в разных локациях, но с мопами, или без них? а почему убитая вторичка в центре лондона, или парижа стоит дороже, чем тетрис, рт, иличикага? так понятнее тезис "локейшн решает"? прекращайте дурака валять, правда
Ну при чем тут Лондон или Париж? Зачем так далеко ходить? Берем любые два дома в центре Киева отвечающие условиям и смотрим. И видим разницу в 1.5-2-3 раза. Откуда разница? Что в этом набившем аскомину Тетрисе стоит в 2-2.5 раза дороже, чем в соседнем красном доме или в 1.5 раза дороже чем в соседнем, очень неплохом Челси Тауэр? Понты? Заметьте, совкошлак не трогаем. Сравниваем сравнимое.
airmax78 написав:Ну при чем тут Лондон или Париж? Зачем так далеко ходить? Берем любые два дома в центре Киева отвечающие условиям и смотрим. И видим разницу в 1.5-2-3 раза. Откуда разница? Что в этом набившем аскомину Тетрисе стоит в 2-2.5 раза дороже, чем в соседнем красном доме или в 1.5 раза дороже чем в соседнем, очень неплохом Челси Тауэр? Понты? Заметьте, совкошлак не трогаем. Сравниваем сравнимое.
ответ на все ваши вопросы - маркетинг мопы и фасады сами себя не продают) как и фасадные магазины тоже сами в аренду не сдаются - в аренде это называют девелопментом вы с первым решили сегодня подурачиться?) или и правда я вам шото новое говорю? попробуйте продать квартиру в модном доме с мопами по рыночной цене и параллельно квартиру в менее пафосном доме в схожей локации - расскажете потом где вам пришлось поработать и потратиться на рекламу, а где просто провести пару просмотров, шо продалось раньше)
зы: для иллюстрации и лучшего понимания - какие авто быстрее всего теряют в цене?
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 16 січ, 2019 18:01, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets Вам не очевидна різниця в ціні квартири без ремонту, але з мопом, і квартири без ремонту в сталінці з розміщенням +- 100 метрів на вказаній мною вулиці? Вам не очевидно, що на 2 поверсі квартира на кудрі дешевша чим квартира на 22?
Вам не видно, що в ТТ більше продано квартир чим в сталінках на іоанна? При цьому ТТ у вигляді розмальовки дорожче в рази чим добротні сталінки.
Це очевидні речі. Одна локація - різні ціни. МОПИ, фасад і поверх навіть на стадії веселих картинок впливають на ціну. Не кажучи про готове житло. Це факт. Посилання Я дав.
Питання у виборі. І тільки до цього вибору докручується опції- будь добр слюняв. Чим балуваніша Галя - тим більше слюнявить.
Зи. Чим дорожча локація - тим сильніше на ціну впливають мопи, фасад і поверх:-)