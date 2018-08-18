airmax78 написав:

Я так понимаю, что конфликтных ситуаций у вас в доме не было. Пример проведения такого "собрания-фантома": вы, как положено, объявляете о собрании, рассылаете повестку, готовите протокол и т.д. и т.п. В назначенный день никто никуда не приходит (зачем - все же знают, что будут голосовать по опросным листам, да и приходить некуда - МОПа-то нет). Но приходит лицо, заинтересованное в том, чтобы оспорить результаты вашего собрания (например, вы решили сменить УК или какого-то подрядчика или кого-то оштрафовать и т.п.) и фиксирует и документирует, что никакого собрания не было. И вот оно вам нужно после того, как проделана такая огромная работа по подготовке всех материалов?