Первый
повторюсь в который раз - выгодность вложения в недвигу определяет возможность генерирование ею кешфло в аренде
в этом аспекте сталинки рядом с цп кроют последнего как бык овцу
как и любая вторичка готовую первичку сегодня, да и не только сегодня
это если говорить об объективных факторах, есть еще необъективные и приходящие типа маркетинга и рекламы
это если вы занимаетесь недвигой, а не торгуете деривативами на нее - это другой бизнес, это строго говоря не заработок на недвиге, недвига - по определению позиция длинная
шо вы хотите доказать, постоянно сравнивая цены полувековой вторички, стократно отбившейся за время своей эксплуатации и девственной первички, построенной по технологиям 21го века?
шо новое всегда дороже старого? так с этим никто не спорит
а выгоднее ли?