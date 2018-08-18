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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3305330633073308

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:16

Первый

повторюсь в который раз - выгодность вложения в недвигу определяет возможность генерирование ею кешфло в аренде
в этом аспекте сталинки рядом с цп кроют последнего как бык овцу
как и любая вторичка готовую первичку сегодня, да и не только сегодня
это если говорить об объективных факторах, есть еще необъективные и приходящие типа маркетинга и рекламы
это если вы занимаетесь недвигой, а не торгуете деривативами на нее - это другой бизнес, это строго говоря не заработок на недвиге, недвига - по определению позиция длинная
шо вы хотите доказать, постоянно сравнивая цены полувековой вторички, стократно отбившейся за время своей эксплуатации и девственной первички, построенной по технологиям 21го века?
шо новое всегда дороже старого? так с этим никто не спорит
а выгоднее ли?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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