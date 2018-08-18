Додано: Сер 16 січ, 2019 19:05

airmax78 написав: kingkongovets Ну мы же с вами не в 90х и не в 00х. Все обсуждаемые сделки делались в течение последних 5 лет и делаются сейчас. 90е и 00-е - история поросшая мхом. А деньги люди теряют здесь и сейчас, руководствуясь посылами и критериями родом из 90-х и 00-х. В этом все и дело и уже не раз здесь обсуждалось: рынок кардинально изменился, изменились критерии и предпочтения. И не принимать это во внимание делая инвестиции сейчас (а не в 90-е или 00-е) - это обрекать себя на результат, приведенный выше. -100куе за 5 лет, из которых 60 куе - потеря кровно заработанных.

не смешите, макс)решают по прежнему локейшен и цена, все остальное - маркетинг)так было, есть и будетзы: вы так забавно рефлексируете, шо в недвигу невовремя вошли - я аж прослезилсявам бы во взрослую жизнь войти в 90х с вашим характером - я бы на вас посмотрел тогда)сотку он просрал - ну бедааадергаться надо было меньшесказал бы я вам общую сумму всех своих попадосов за всю свою карьеру- вы бы не пережили имхо)