Додано: Сер 16 січ, 2019 18:16

Первый



повторюсь в который раз - выгодность вложения в недвигу определяет возможность генерирование ею кешфло в аренде

в этом аспекте сталинки рядом с цп кроют последнего как бык овцу

как и любая вторичка готовую первичку сегодня, да и не только сегодня

это если говорить об объективных факторах, есть еще необъективные и приходящие типа маркетинга и рекламы

это если вы занимаетесь недвигой, а не торгуете деривативами на нее - это другой бизнес, это строго говоря не заработок на недвиге, недвига - по определению позиция длинная

шо вы хотите доказать, постоянно сравнивая цены полувековой вторички, стократно отбившейся за время своей эксплуатации и девственной первички, построенной по технологиям 21го века?

шо новое всегда дороже старого? так с этим никто не спорит

а выгоднее ли?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.