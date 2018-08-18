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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3306330733083309>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:16

Первый

повторюсь в который раз - выгодность вложения в недвигу определяет возможность генерирование ею кешфло в аренде
в этом аспекте сталинки рядом с цп кроют последнего как бык овцу
как и любая вторичка готовую первичку сегодня, да и не только сегодня
это если говорить об объективных факторах, есть еще необъективные и приходящие типа маркетинга и рекламы
это если вы занимаетесь недвигой, а не торгуете деривативами на нее - это другой бизнес, это строго говоря не заработок на недвиге, недвига - по определению позиция длинная
шо вы хотите доказать, постоянно сравнивая цены полувековой вторички, стократно отбившейся за время своей эксплуатации и девственной первички, построенной по технологиям 21го века?
шо новое всегда дороже старого? так с этим никто не спорит
а выгоднее ли?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:42

kingkongovets Вроде все логично вы говорите. В теории. А на практике: Юра "поступает правильно" - покупает за 110 тыс. БПС вместо воздуха "Квартета".
Результат: сегодня его БПС стоит около 50 тыс. Воздух "Квартета" стал стоить в районе 150 тыс. Разница в результате между "правильным" и "неправильным" решением: 100 тыс. - накопления за всю жизнь.
После такой истории поступать "правильно" больше не хочется.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:49

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:kingkongovets Вроде все логично вы говорите. В теории. А на практике: Юра "поступает правильно" - покупает за 110 тыс. БПС вместо воздуха "Квартета".
Результат: сегодня его БПС стоит около 50 тыс. Воздух "Квартета" стал стоить в районе 150 тыс. Разница в результате между "правильным" и "неправильным" решением: 100 тыс. - накопления за всю жизнь.
После такой истории поступать "правильно" больше не хочется.


мудрая еленск когда то сказала, шо может нарисовать любые результаты соцопросов, все дело лишь в том где и когда их проводить
так и с недвигой - все зависит от того, какой именно отрезок вы выберете на графике
вам рассказать о рентабельности объектов, купленных в 90х? а в начале нулевых?
да даже в 15ом
наименьшую рентабельность показывает то, шо я приобрел в 11ом, зато там ни разу не сменился арендатор

зы: блин, вы точно аналитик?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 18:54

kingkongovets Ну мы же с вами не в 90х и не в 00х. Все обсуждаемые сделки делались в течение последних 5 лет и делаются сейчас. 90е и 00-е - история поросшая мхом. А деньги люди теряют здесь и сейчас, руководствуясь посылами и критериями родом из 90-х и 00-х. В этом все и дело и уже не раз здесь обсуждалось: рынок кардинально изменился, изменились критерии и предпочтения. И не принимать это во внимание делая инвестиции сейчас (а не в 90-е или 00-е) - это обрекать себя на результат, приведенный выше. -100куе за 5 лет, из которых 60 куе - потеря кровно заработанных.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:05

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:kingkongovets Ну мы же с вами не в 90х и не в 00х. Все обсуждаемые сделки делались в течение последних 5 лет и делаются сейчас. 90е и 00-е - история поросшая мхом. А деньги люди теряют здесь и сейчас, руководствуясь посылами и критериями родом из 90-х и 00-х. В этом все и дело и уже не раз здесь обсуждалось: рынок кардинально изменился, изменились критерии и предпочтения. И не принимать это во внимание делая инвестиции сейчас (а не в 90-е или 00-е) - это обрекать себя на результат, приведенный выше. -100куе за 5 лет, из которых 60 куе - потеря кровно заработанных.


не смешите, макс)
решают по прежнему локейшен и цена, все остальное - маркетинг)
так было, есть и будет

зы: вы так забавно рефлексируете, шо в недвигу невовремя вошли - я аж прослезился
вам бы во взрослую жизнь войти в 90х с вашим характером - я бы на вас посмотрел тогда)
сотку он просрал - ну бедааа
дергаться надо было меньше
сказал бы я вам общую сумму всех своих попадосов за всю свою карьеру- вы бы не пережили имхо)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:16

kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:19

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.


контейнеры - это как раз очень даже движимость, у нас сегодня день юмора шоль?)
если кто то таки умудрился продать это за несколько сот куе - красава и я бы у них сам маркетингу поучился, но это не про недвигу
вы меня разочаровываете
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слушаю по радио передачу с представителем ФГВФЛ. Упомянули Дельта Банк, и Лагуна. Ведущий в студии: а кто это?
Как скоротечна слава человеческая.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Слушаю по радио передачу с представителем ФГВФЛ. Упомянули Дельта Банк, и Лагуна. Ведущий в студии: а кто это?
Как скоротечна слава человеческая.


ага, а кто то всерьез обсуждает влияние современного дизайна мопов на стоимость недвиги в долгосроке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 19:34

  kingkongovets написав:
airmax78 написав:kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.


контейнеры - это как раз очень даже движимость, у нас сегодня день юмора шоль?)
если кто то таки умудрился продать это за несколько сот куе - красава и я бы у них сам маркетингу поучился, но это не про недвигу
вы меня разочаровываете

Я тоже так думал, пока не увидел договора аренды земли и свидетельства о праве собственности. А аренда там фонтанировала так, что фасадным в центре Киева, наверное, и не снилось.
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