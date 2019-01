Додано: Сер 16 січ, 2019 19:44

airmax78 написав: Я тоже так думал, пока не увидел договора аренды земли и свидетельства о праве собственности. А аренда там фонтанировала так, что фасадным в центре Киева, наверное, и не снилось.



вы одессит и моложе меня, но в киеве были такие «места силы» как юность, республиканский стадион - там цвела оптовая и мелкооптовая торговля -гидропарк наконец - думаю прохожий читая это значительно закивал и мечтательно осклабился)

неоднократно поступали предложения «купить» там объекты, тока покупать там было нечего - мафы и левоватые договоры аренды земельных участков

это не недвига, макс

мимо кассы вы одессит и моложе меня, но в киеве были такие «места силы» как юность, республиканский стадион - там цвела оптовая и мелкооптовая торговля -гидропарк наконец - думаю прохожий читая это значительно закивал и мечтательно осклабился)неоднократно поступали предложения «купить» там объекты, тока покупать там было нечего - мафы и левоватые договоры аренды земельных участковэто не недвига, максмимо кассы

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.