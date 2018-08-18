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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 19:39
Сегодня был в Ирпене, на протяжении всего дня, объездил весь город вдоль и поперек. Заметил интересную тенденцию. Из 15-20 строек, которые успел розглядеть, рабочих увидел только на одной стройплощадке. С чем это связано? Сегодня вроде рабочий день, праздники закончились. Не могут же обьекты быть замороженные?
p.s Ну там и настроили, я вам скажу, Манхеттен просто отдыхает))
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:41
kingkongovets написав: fasser написав: kingkongovets написав:
и тем не менее соседка по площадке стабильно оставляла с вечера до утра вонючие мешки с мусором и такие же благоухающие мешки можно было увидеть (и насладиться их ароматом) в руках у милейших соседей в лифтах
шарман, бл
А говорить с ней не пробовали? У нас в подъезде в СБ были такие, более менее мирно удалось договориться. Так же с другими насчет курения в подъезде.
та пробовал, по итогу пришел к выводу шо плохой мир все же предпочтительнее хорошей войны
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
Его кличка в узких кругах "Коля б***..."
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:42
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
[quote="4554039:UA"]
Уровень дома определяется уровнем в нем живущих людей.
Твоя свобода заканчивается там, где начинается неудобство других совладельцев многоквартирного дома.
И модный МОП притягивает людей с более-менее сходным мировоззрением. Ну, хотя бы, с эстетическим восприятием (случаются, конечно, исключения, но далеко не такие, как в чешке или БПС).
Модный МОП притягивает людей с болезненно завышенным чувством собственной важности.
ПС. Макс, настоятельно рекомендую поорендовать с полгодика в доме вашей мечты))
Т.е. все красивые вещи в мире делаются для людей с болезненно завышенным чувством собственной важности? Слава Богу, что такие люди есть, а то бы все города всего мира были похожи на какой-нибудь Славутич.
Ну, ОК, а зачем делать в квартире хороший ремонт? Какой в нем смысл? Если устраивает "бедненько но чистенько" в подъезде и на этаже и это не режет глаз - какой смысл изощряться в квартире?[/quote] Славутич классный город
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:43
kingkongovets написав: UA написав: kingkongovets написав:
кстати на днях был в гостях на антоновича - открывается лифт, а в нем стоит чувак с горящей сигаретой в руке
знаете кто? мыкола вэресень, бл - живет он там
друг говорит пора по черепу дать - не доходит, уже все кто мог замечания делали, ему пофиг
отаке
Микола ж звизда.
В модно МОПовских домах все звёзды.
вэрэсень живет в обычной шоколадке, мопы там отделаны пластиковой вагонкой
кстати с сашей пономаревым знаком и несколько лет играл с ним в ватерпол в 5м элементе - норм чувак и жил он кстати не в оазисе
Дом на Славутиче
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Додано: Сер 16 січ, 2019 19:44
airmax78 написав:Я тоже так думал, пока не увидел договора аренды земли и свидетельства о праве собственности. А аренда там фонтанировала так, что фасадным в центре Киева, наверное, и не снилось.
вы одессит и моложе меня, но в киеве были такие «места силы» как юность, республиканский стадион - там цвела оптовая и мелкооптовая торговля -гидропарк наконец - думаю прохожий читая это значительно закивал и мечтательно осклабился)
неоднократно поступали предложения «купить» там объекты, тока покупать там было нечего - мафы и левоватые договоры аренды земельных участков
это не недвига, макс
мимо кассы
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:26
kingkongovets, airmax78,
браво! читали вслух вашу дискуссию, я думаю почти как airmax78, супруг - как kingkongovets
Спор окончания не имеет
))
Рассудите еще один спор.
Есть объекты аренды, которые, в отсутствии арендаторов, закрываются и о них на время можно зыбыть (квартиры, магазинчики).
А есть объекты - типа дом, отдельно стоящая нежилая, которая требует внимания даже в "межарендный" период. Супруг настаивает, что нужно от такого избавляться (ждет крызу
), я думаю - не надо дергаться. Что мыслите?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:29
vhata написав:kingkongovets, airmax78,
браво! читали вслух вашу дискуссию, я думаю почти как airmax78, супруг - как kingkongovets
Спор окончания не имеет
))
Рассудите еще один спор.
Есть объекты аренды, которые, в отсутствии арендаторов, закрываются и о них на время можно зыбыть (квартиры, магазинчики).
А есть объекты - типа дом, отдельно стоящая нежилая, которая требует внимания даже в "межарендный" период. Супруг настаивает, что нужно от такого избавляться (ждет крызу
), я думаю - не надо дергаться. Что мыслите?
если есть возможность продать как недвигу то, шо по сути ею не является (мы же об одном и том же говорим?) продавайте не задумываясь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:32
kingkongovets написав:
если есть возможность продать как недвигу то, шо по сути ею не является (мы же об одном и том же говорим?) продавайте не задумываясь
нет нет, только о недвиге! контейнеры, мафы это ничто
если объект недвиги в собственности (есть в реестре как капитальное здание) и он отдельно стоящий, то земля ДОЛЖНА быть оформлена, чаще всего аренда (но город разорвать такой договор не может), или купить арендованую землю, но дорого
Востаннє редагувалось vhata
в Сер 16 січ, 2019 20:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:34
vhata написав: kingkongovets написав:
если есть возможность продать как недвигу то, шо по сути ею не является (мы же об одном и том же говорим?) продавайте не задумываясь
нет нет, только о недвиге! контейнеры, мафы это ничто
я об отдельно стоящем, которое «милые люди» арендуют)
они сами кстати купить не хотят?
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Додано: Сер 16 січ, 2019 20:37
kingkongovets написав:
они сами кстати купить не хотят?
я поняла
у них денег столько нет. Там капитальное здание, но ВСЕ отдельностоящие должны иметь оформленную землю. Варианта 2 - купить землю или аренда у города. Купить землю дорого, а ареда норм, тем более никто не заберет
Востаннє редагувалось vhata
в Сер 16 січ, 2019 20:45, всього редагувалось 1 раз.
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