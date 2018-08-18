RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3308330933103311>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1319
Висота стель
4%
51
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
277
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
204
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
248
Якість будівництва
16%
207
Всього голосів : 1319
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:в киеве были такие «места силы» как юность, республиканский стадион - там цвела оптовая и мелкооптовая торговля -гидропарк наконец

+

да, были времена...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10093
З нами з: 05.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vhata написав:Там капитальное здание, но ВСЕ отдельностоящие должны иметь оформленную землю. Варианта 2 - купить землю или аренда у города. Купить землю дорого, а ареда норм, тем более никто не заберет

ИМХО отдельно стоящее здание без земли под ним(Госакт) может купить только жЫрный ЛОХ(идиот), причем не важно дорого или дешево, земельные вопросы(и решение их) в УКРАИНЕ очень тонкая субстанция...

кстати есть какой никакой опыт в этом направлении еслишо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10093
З нами з: 05.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:56

  Прохожий написав:ИМХО отдельно стоящее здание без земли под ним(Госакт) может купить только жЫрный ЛОХ(идиот), причем не важно дорого или дешево, земельные вопросы(и решение их) в УКРАИНЕ очень тонкая субстанция...

кстати есть какой никакой опыт в этом направлении еслишо...
если Вы помните рынок на республиканском стадионе :), то вероятно в курсе, что были времена, когда при продаже недвиги про землю и не вспоминали.
Нет проблем, есть дог аренды с горисполкомом, каждые 5 лет продяется. Купить землю под объектом - хоть сейчас, но денег жалко, за то, что и так мое :)

повеселю - в период распада совка, наш местный завод по бартеру навез кучищу кожаных курток и костюмов, во всех магазинах они лежали. Хоть и инфляция была аля-венисуэла, но никто их не покупал. Кожа входила в моду, я скупала по магазинам это бартерное чудо и возила оптом на республиканский стадион :) Эх, годы молодые, время было - жесть :)
Востаннє редагувалось vhata в Сер 16 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 1 раз.
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 06.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59

  vhata написав: Там капитальное здание, но ВСЕ отдельностоящие должны иметь оформленную землю. Варианта 2 - купить землю или аренда у города. Купить дорого, а ареда норм, тем более никто не заберет


Имеем один такой объект - капитальное строение с оформленным правом собственности (Киев, Лукьяновка). Земля (чуть меньше 3 соток) в аренде - платим 6% от нормативной денежной оценки, которая, на мой взгляд, даже выше рыночной. В прошлом году в месяц выходило без малого 16 тыс. грн. Плюс каждый год индексация. При этом Договор аренды в 2015 г. продлили только на 5 лет (до этого был на 10 лет). Да, аренда нормальная (400 грн.) и пока эти доп. расходы покрываются, но наш же объект в радиусе километра сдается за те же деньги, при этом лишен "прелестей" в виде необходимости уплаты аренды земли + налога на землю + периодический геморрой (и расходы) с продлением Договора аренды.
Тоже подумываем о продаже и покупке взамен чего-нибудь встроенного, тем более что этот объект уже давно окупил себя...
Anadonta
 
Повідомлень: 428
З нами з: 25.11.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:06

  Anadonta написав:Тоже подумываем о продаже и покупке взамен чего-нибудь встроенного, тем более что этот объект уже давно окупил себя...
Сюр, правда? Это во всем мире так - что бы хотели избавиться от отдельностоящего объекта, что бы влезть в муравейник? И все это из-за тупейшей организации управления в стране.
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 06.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:09

  Anadonta написав:но наш же объект в радиусе километра сдается за те же деньги, при этом лишен "прелестей" в виде необходимости уплаты аренды земли + налога на землю + периодический геморрой (и расходы) с продлением Договора аренды.
если Вас это утешит - сейчас они его не смогут продать без земли
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 06.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:16

[quote="4554835:vhata"]
Нет проблем, есть дог аренды с горисполкомом, каждые 5 лет продяется. Купить землю под объектом - хоть сейчас, но денег жалко, за то, что и так мое :)

а шо там с целевым назначением и апз?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5637
З нами з: 05.06.16
Подякував: 309 раз.
Подякували: 755 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:21

  kingkongovets написав:а шо там с целевым назначением и апз?
личка
vhata
Аватар користувача
 
Повідомлень: 49
З нами з: 06.05.18
Подякував: 20 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:29

  vhata написав:
  Anadonta написав:Тоже подумываем о продаже и покупке взамен чего-нибудь встроенного, тем более что этот объект уже давно окупил себя...
Сюр, правда? Это во всем мире так - что бы хотели избавиться от отдельностоящего объекта, что бы влезть в муравейник? И все это из-за тупейшей организации управления в стране.


Не продаем только потому, что надеемся в будущем (не всегда же у нас все будет организовано через ж...) на этом месте построить небольшой торгово-офисный комплекс. Но пока это лишь далекие планы...
Anadonta
 
Повідомлень: 428
З нами з: 25.11.12
Подякував: 28 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Anadonta написав:Не продаем только потому, что надеемся в будущем (не всегда же у нас все будет организовано через ж...) на этом месте построить небольшой торгово-офисный комплекс. Но пока это лишь далекие планы...

на 3х сотках? серьезно?
для начала какое целевое земли?

ЗЫ: если как в ЕС, в смысле не "через ж...", то не построите никогда!
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 16 січ, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10093
З нами з: 05.06.13
Подякував: 446 раз.
Подякували: 937 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3308330933103311>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Anadonta, vhata і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1257, 1258, 1259
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12584 2194265
Переглянути останнє повідомлення
Сер 16 січ, 2019 18:21
Vadim V
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5371
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4314
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15774)
16.01.2019 21:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.