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да, были времена...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:43
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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да, были времена...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:52
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
ИМХО отдельно стоящее здание без земли под ним(Госакт) может купить только жЫрный ЛОХ(идиот), причем не важно дорого или дешево, земельные вопросы(и решение их) в УКРАИНЕ очень тонкая субстанция...
кстати есть какой никакой опыт в этом направлении еслишо...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:56
если Вы помните рынок на республиканском стадионе , то вероятно в курсе, что были времена, когда при продаже недвиги про землю и не вспоминали.
Нет проблем, есть дог аренды с горисполкомом, каждые 5 лет продяется. Купить землю под объектом - хоть сейчас, но денег жалко, за то, что и так мое
повеселю - в период распада совка, наш местный завод по бартеру навез кучищу кожаных курток и костюмов, во всех магазинах они лежали. Хоть и инфляция была аля-венисуэла, но никто их не покупал. Кожа входила в моду, я скупала по магазинам это бартерное чудо и возила оптом на республиканский стадион Эх, годы молодые, время было - жесть
Востаннє редагувалось vhata в Сер 16 січ, 2019 21:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59
Имеем один такой объект - капитальное строение с оформленным правом собственности (Киев, Лукьяновка). Земля (чуть меньше 3 соток) в аренде - платим 6% от нормативной денежной оценки, которая, на мой взгляд, даже выше рыночной. В прошлом году в месяц выходило без малого 16 тыс. грн. Плюс каждый год индексация. При этом Договор аренды в 2015 г. продлили только на 5 лет (до этого был на 10 лет). Да, аренда нормальная (400 грн.) и пока эти доп. расходы покрываются, но наш же объект в радиусе километра сдается за те же деньги, при этом лишен "прелестей" в виде необходимости уплаты аренды земли + налога на землю + периодический геморрой (и расходы) с продлением Договора аренды.
Тоже подумываем о продаже и покупке взамен чего-нибудь встроенного, тем более что этот объект уже давно окупил себя...
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:06
Сюр, правда? Это во всем мире так - что бы хотели избавиться от отдельностоящего объекта, что бы влезть в муравейник? И все это из-за тупейшей организации управления в стране.
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:09
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:16
[quote="4554835:vhata"]
Нет проблем, есть дог аренды с горисполкомом, каждые 5 лет продяется. Купить землю под объектом - хоть сейчас, но денег жалко, за то, что и так мое
а шо там с целевым назначением и апз?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:29
Не продаем только потому, что надеемся в будущем (не всегда же у нас все будет организовано через ж...) на этом месте построить небольшой торгово-офисный комплекс. Но пока это лишь далекие планы...
Додано: Сер 16 січ, 2019 21:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
на 3х сотках? серьезно?
для начала какое целевое земли?
ЗЫ: если как в ЕС, в смысле не "через ж...", то не построите никогда!
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 16 січ, 2019 21:42, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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