Додано: Сер 16 січ, 2019 20:59

vhata написав: Там капитальное здание, но ВСЕ отдельностоящие должны иметь оформленную землю. Варианта 2 - купить землю или аренда у города. Купить дорого, а ареда норм, тем более никто не заберет Там капитальное здание, но ВСЕ отдельностоящие должны иметь оформленную землю. Варианта 2 - купить землю или аренда у города. Купить дорого, а ареда норм, тем более никто не заберет

Имеем один такой объект - капитальное строение с оформленным правом собственности (Киев, Лукьяновка). Земля (чуть меньше 3 соток) в аренде - платим 6% от нормативной денежной оценки, которая, на мой взгляд, даже выше рыночной. В прошлом году в месяц выходило без малого 16 тыс. грн. Плюс каждый год индексация. При этом Договор аренды в 2015 г. продлили только на 5 лет (до этого был на 10 лет). Да, аренда нормальная (400 грн.) и пока эти доп. расходы покрываются, но наш же объект в радиусе километра сдается за те же деньги, при этом лишен "прелестей" в виде необходимости уплаты аренды земли + налога на землю + периодический геморрой (и расходы) с продлением Договора аренды.Тоже подумываем о продаже и покупке взамен чего-нибудь встроенного, тем более что этот объект уже давно окупил себя...