класс! желаю Вам это все реализовать и долго долго пользоваться
никого не слушайте, феодальный совок потихоньку уползает, построите!
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Додано: Сер 16 січ, 2019 21:42
класс! желаю Вам это все реализовать и долго долго пользоваться
никого не слушайте, феодальный совок потихоньку уползает, построите!
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00
Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Категория земель: землі житлової та громадської забудови.
Площадь этажа сейчас без малого 300 метров. Даже если выгнать 5 этажей - уже 1500 кв. м. А рядом у нас 9-этажки...
Делать через ж... не хочется - не наш метод. Ну а не построим - как-то переживем.
P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:05
круть крутейшая! сейчас, наверное, нереально или нереально дорого такие документы заполучить.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10
400куе за контейнер приносило в 2006-08м по 5куе в сезон(март-июнь и август-декабрь) за месяц без откатов звёздам и до 2куе в межсезонье. С 2009м годом цены упали даже в гривне, с 2012го - и 500уе стало в среднесроке(за год округлённо) нормально. После начала войны по ценам не в курсе.
ПыСы - рекорд по покупке поставили турки с бренда Климпер вроде,купив в 2005м ангар самый настоящий(а не 2х этажный контнейнер 40футовый) за овер лям евро. Естественно с их оборотами в пару лямов уе в месяц минимум они отбили его за сезон. Но там сумасшедшие деньги были в товаре плюс тысячи оптовичков на закупе.
Додано: Сер 16 січ, 2019 22:23
Даже не знаю. Покупали в 2004 г. сразу после получения предыдущим собственником Св-ва о праве собственности. Договор аренды у него был от 2003 г. на 10 лет. После покупки Договор аренды земли не переоформляли - он платил, как и раньше, а мы ему компенсировали...
Только что глянул старые бумаги - так вот решением Исполкома Киевгорсовета депутатов трудящихся от 1976 г. этот участок был выделен под строительство односекционного 9-этажного жилого дома. Правда, тогда размер участка был в 3 раза больше.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Короче, рынок опять меняется. Цены на первичку остановились а вторичка начала расти в цене.
Додано: Сер 16 січ, 2019 23:16
Суд обязал НАБУ открыть дело против мэра Киева
Заседание суда состоялось 29 декабря 2018. В пресс-службе Кличко рассказали, что речь идет о злоупотреблении мэром Киева властью и служебным положением. При этом пока неизвестно, кто является истцом по делу.
Сообщается, что в НАБУ проигнорировали решение суда, что стало причиной подачи очередной жалобы в суд на бездействие Бюро. Жалоба удовлетворена частично, сказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко. Решение было принято следственным судьей. Суд обязал НАБУ не позднее 24 часов после получения копий постановления, внести в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.
Представители НАБУ на заседание суда не явились, сообщила Квитченко, однако прислали свои объяснения по поводу жалобы.
Живите своим умом!
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