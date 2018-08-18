kingkongovets написав:

airmax78 написав: kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.

контейнеры - это как раз очень даже движимость, у нас сегодня день юмора шоль?)если кто то таки умудрился продать это за несколько сот куе - красава и я бы у них сам маркетингу поучился, но это не про недвигувы меня разочаровываете