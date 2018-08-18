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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3308330933103311

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1324
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
114
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
278
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
205
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
249
Якість будівництва
16%
208
Всього голосів : 1324
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:42

  Anadonta написав:Не продаем только потому, что надеемся в будущем (не всегда же у нас все будет организовано через ж...) на этом месте построить небольшой торгово-офисный комплекс. Но пока это лишь далекие планы...
класс! желаю Вам это все реализовать и долго долго пользоваться :)
никого не слушайте, феодальный совок потихоньку уползает, построите!
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:00

  Прохожий написав:
  Anadonta написав:Не продаем только потому, что надеемся в будущем (не всегда же у нас все будет организовано через ж...) на этом месте построить небольшой торгово-офисный комплекс. Но пока это лишь далекие планы...

на 3х сотках? серьезно?
для начала какое целевое земли?

ЗЫ: если как в ЕС, в смысле не "через ж...", то не построите никогда!


Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Категория земель: землі житлової та громадської забудови.
Площадь этажа сейчас без малого 300 метров. Даже если выгнать 5 этажей - уже 1500 кв. м. А рядом у нас 9-этажки...
Делать через ж... не хочется - не наш метод. Ну а не построим - как-то переживем. :D
P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:05

  Anadonta написав:Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Категория земель: землі житлової та громадської забудови.
P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
круть крутейшая! сейчас, наверное, нереально или нереально дорого такие документы заполучить.
vhata
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:10

  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:
airmax78 написав:kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.


контейнеры - это как раз очень даже движимость, у нас сегодня день юмора шоль?)
если кто то таки умудрился продать это за несколько сот куе - красава и я бы у них сам маркетингу поучился, но это не про недвигу
вы меня разочаровываете

Я тоже так думал, пока не увидел договора аренды земли и свидетельства о праве собственности. А аренда там фонтанировала так, что фасадным в центре Киева, наверное, и не снилось.

400куе за контейнер приносило в 2006-08м по 5куе в сезон(март-июнь и август-декабрь) за месяц без откатов звёздам и до 2куе в межсезонье. С 2009м годом цены упали даже в гривне, с 2012го - и 500уе стало в среднесроке(за год округлённо) нормально. После начала войны по ценам не в курсе.
ПыСы - рекорд по покупке поставили турки с бренда Климпер вроде,купив в 2005м ангар самый настоящий(а не 2х этажный контнейнер 40футовый) за овер лям евро. Естественно с их оборотами в пару лямов уе в месяц минимум они отбили его за сезон. Но там сумасшедшие деньги были в товаре плюс тысячи оптовичков на закупе.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 22:23

  vhata написав:
  Anadonta написав:Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг.
Категория земель: землі житлової та громадської забудови.
P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
круть крутейшая! сейчас, наверное, нереально или нереально дорого такие документы заполучить.


Даже не знаю. Покупали в 2004 г. сразу после получения предыдущим собственником Св-ва о праве собственности. Договор аренды у него был от 2003 г. на 10 лет. После покупки Договор аренды земли не переоформляли - он платил, как и раньше, а мы ему компенсировали...
Только что глянул старые бумаги - так вот решением Исполкома Киевгорсовета депутатов трудящихся от 1976 г. этот участок был выделен под строительство односекционного 9-этажного жилого дома. Правда, тогда размер участка был в 3 раза больше.
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче, рынок опять меняется. Цены на первичку остановились а вторичка начала расти в цене.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:16

Суд обязал НАБУ открыть дело против мэра Киева

Заседание суда состоялось 29 декабря 2018. В пресс-службе Кличко рассказали, что речь идет о злоупотреблении мэром Киева властью и служебным положением. При этом пока неизвестно, кто является истцом по делу.

Сообщается, что в НАБУ проигнорировали решение суда, что стало причиной подачи очередной жалобы в суд на бездействие Бюро. Жалоба удовлетворена частично, сказала пресс-секретарь суда Яна Квитченко. Решение было принято следственным судьей. Суд обязал НАБУ не позднее 24 часов после получения копий постановления, внести в Единый государственный реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

Представители НАБУ на заседание суда не явились, сообщила Квитченко, однако прислали свои объяснения по поводу жалобы.
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-obyazal ... 54683.html
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Унуноктий, расскажите, как Геосу удалось завлечь Свитолину в свою рекламу? Это вы их познакомили?




Кстати, сколько у Элины однух в Оранже?
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:38

  airmax78 написав:Унуноктий, расскажите, как Геосу удалось завлечь Свитолину в свою рекламу? Это вы их познакомили?
Кстати, сколько у Элины однух в Оранже?

В Альтер эго
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 23:58

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:Унуноктий, расскажите, как Геосу удалось завлечь Свитолину в свою рекламу? Это вы их познакомили?
Кстати, сколько у Элины однух в Оранже?

В Альтер эго

Жаль. Думал будем с ней соседями.
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