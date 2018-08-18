Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Anadonta написав:Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Категория земель: землі житлової та громадської забудови. P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
круть крутейшая! сейчас, наверное, нереально или нереально дорого такие документы заполучить.
airmax78 написав:kingkongovets Ну ок, давайте называть это маркетингом. Кстати, ориентир на аренду тоже может сыграть злую шутку. Я помню как контейнеры на 7м на центральных улицах продавались за овер 200куе. Проскальзывали даже какие-то фантастические цифры и в 300 и 400куе. Все четко исходя из стоимости аренды. Некоторые особо продвинутые банки даже брали такое а залог по этой стоимости. Сейчас - не знаю, если за пару тысяч можно продать это добро, то хорошо.
контейнеры - это как раз очень даже движимость, у нас сегодня день юмора шоль?) если кто то таки умудрился продать это за несколько сот куе - красава и я бы у них сам маркетингу поучился, но это не про недвигу вы меня разочаровываете
Я тоже так думал, пока не увидел договора аренды земли и свидетельства о праве собственности. А аренда там фонтанировала так, что фасадным в центре Киева, наверное, и не снилось.
400куе за контейнер приносило в 2006-08м по 5куе в сезон(март-июнь и август-декабрь) за месяц без откатов звёздам и до 2куе в межсезонье. С 2009м годом цены упали даже в гривне, с 2012го - и 500уе стало в среднесроке(за год округлённо) нормально. После начала войны по ценам не в курсе. ПыСы - рекорд по покупке поставили турки с бренда Климпер вроде,купив в 2005м ангар самый настоящий(а не 2х этажный контнейнер 40футовый) за овер лям евро. Естественно с их оборотами в пару лямов уе в месяц минимум они отбили его за сезон. Но там сумасшедшие деньги были в товаре плюс тысячи оптовичков на закупе.
Anadonta написав:Целевое назначение: роздрібної торгівлі та комерційних послуг. Категория земель: землі житлової та громадської забудови. P.S. Глянул бумаги - ошибся почти на сотку, почему-то всегда думал, что 0.029, а выходит 0.038.
круть крутейшая! сейчас, наверное, нереально или нереально дорого такие документы заполучить.
Даже не знаю. Покупали в 2004 г. сразу после получения предыдущим собственником Св-ва о праве собственности. Договор аренды у него был от 2003 г. на 10 лет. После покупки Договор аренды земли не переоформляли - он платил, как и раньше, а мы ему компенсировали... Только что глянул старые бумаги - так вот решением Исполкома Киевгорсовета депутатов трудящихся от 1976 г. этот участок был выделен под строительство односекционного 9-этажного жилого дома. Правда, тогда размер участка был в 3 раза больше.
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