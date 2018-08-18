Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.
«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада. при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
airmax78 написав:Ну и немаловажная функция - продать квартиру в таком доме - намного проще. Я же рассказывал неоднократно, как с просмотра в Голосухе у меня люди однажды ушли не дойдя до лифта.
а якби був модний МОП то вльота на полтос не було
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Зашел посмотреть ставки по депозитам в банке Аркада. при сумме от 1 млн , за год платят 19% в гривне. Таких высоких ставок даже с бонусами я не видел больше ни в каких банках. https://arkada.ua/ua/fiz/1737/2299/
Потом этот шкафчег падает - и хвонд отдает 200тыс. После последнего НБУ-шнго анл-карнавала на такое поведутся только пакистанские студенты
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:kingkongovets Вроде все логично вы говорите. В теории. А на практике: Юра "поступает правильно" - покупает за 110 тыс. БПС вместо воздуха "Квартета". Результат: сегодня его БПС стоит около 50 тыс. Воздух "Квартета" стал стоить в районе 150 тыс. Разница в результате между "правильным" и "неправильным" решением: 100 тыс. - накопления за всю жизнь. После такой истории поступать "правильно" больше не хочется.
бізнес тренінг від побритого і поголеного на полтос оленя
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:kingkongovets Ну мы же с вами не в 90х и не в 00х. Все обсуждаемые сделки делались в течение последних 5 лет и делаются сейчас. 90е и 00-е - история поросшая мхом. А деньги люди теряют здесь и сейчас, руководствуясь посылами и критериями родом из 90-х и 00-х. В этом все и дело и уже не раз здесь обсуждалось: рынок кардинально изменился, изменились критерии и предпочтения. И не принимать это во внимание делая инвестиции сейчас (а не в 90-е или 00-е) - это обрекать себя на результат, приведенный выше. -100куе за 5 лет, из которых 60 куе - потеря кровно заработанных.
40 теща позичила?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.