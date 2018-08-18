Додано: Чет 17 січ, 2019 08:37

Реформа рынка будет состоять из двух этапов. На первом должна произойти либерализация рынка поставок электроэнергии, на втором – ожидается либерализация сегмента производства. По факту, говорят эксперты, реформа займет не один год, и для запуска нового рынка необходимо решить вопрос с тарифами для населения.«На сегодня, цена на электроэнергию для населения дотационная, для бизнеса (промышленности) - нет. Полноценный конкурентный рынок не сможет заработать, пока есть перекрестное субсидирование, но здесь нужны очень серьезные непопулярные политические решения. И в этой ситуации, не факт, что переходной период не придется продолжить. Есть определенные риски, в том числе и политические, что вследствие реформы (или отмены реформы) тарифы существенно вырастут, так как фактически рынок монополизирован», — подметил в беседе председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко.Вот здесь немного о сути новшеств.Я так понимаю это все к дорожаю.